Viviana Canosa debutó en A24 con una filosa crítica hacia el Gobierno

Viviana Canosa debutó este lunes en nueva pantalla a través del canal A24 con el programa "Viviana con vos". En su vuelta a la televisión, la conductora se despachó con una fuerte crítica hacia el Gobierno y en un mano a mano junto al economista Javier Milei, habló de su ingreso a la política y su intención de llegar al Congreso. El programa que estuvo al aire pasadas las 18, estuvo lejos de tener un buen día en términos de audiencia.

La conductora contó el lunes pasado en el programa "Intratables" que antes de aceptar la propuesta del canal puso los puntos sobre la mesa: “Soy libre. Lo primero que pregunté fue si había listas negras, gente a la que no podes traer, ni hablar. Yo no opero. Para mi es difícil decir algo que no siento o no quiero”, contó Canosa que aclaró antes de aceptar el desafío.

Para poder expresar todo lo que pensaba, Canosa apostó por un programa cargado, para tratar de meterse en la puja de las mediciones, luego de algunos minutos comenzó a opinar sobre el discurso de Alberto Fernández en la apertura del año Legislativo. "Como siempre, en la Argentina hay una doble moral, una doble vara, y hoy lo vimos en algunos discursos. A nosotros los argentinos siempre nos toca cargar con las deudas, con la corrupción, con la pobreza”, apuntó la periodista en su editorial.

Finalmente, estableció que "Argentina sufre el síndrome de Estocolmo, se enamoró de su secuestrador" y que, en un país dónde "uno de cada dos argentinos es pobre", ella está "harta de que le echemos la culpa de todo a Cristina" y cree que "el responsable es el presidente"." Tanto Macri como Alberto perdieron grandes oportunidades", finalizó contundente y dejando entrever que está en absoluto desacuerdo con las políticas llevadas a cabo por el presidente Alberto Fernández.