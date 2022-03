Viviana Canosa confesó una dolorosa historia personal: "A los 20 años intentaron violarme"

En el marco del aberrante caso de violación en grupo en Palermo, este martes 2 de febrero la periodista Viviana Canosa confesó en su programa de América 24 que a los 20 años tuvo un intento de violación cuando volvía a su casa.

El doloroso relato nunca había sido contado por la conductora y en varios momentos se la vio a punto de quebrar: "Yo les cuento algo que no sé si lo conté alguna vez. A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y quien era mi novio en ese momento", comenzó diciendo.

la mediática comentó que en ese momento, debido a la juventud pensó que "se comía el mundo, era canchera y era una laburadora siempre" y relató: "Pero pensás que nunca te va a pasar nada. Y un día estaba volviendo a mi casa, me esperaban mi novio de ese momento y mis padres para cenar".

Su voz se quebró y prosiguió: "Estaba llegando a mi casa y un tipo, con una navaja en la boca del estómago y otra en el cuello... me agarró como si fuera algo suyo y me dejó absolutamente en blanco", sostuvo.

A pesar de haber pasado una situación estremecedora concluyó contando que afortunadamente, pudo salir del lugar: "A mí por suerte no me pasó. Yo iba caminando como una cuadra y faltaba como media cuando veo que hay un auto lleno de hijos de p... de tipos con cara de libidinosos, asquerosos, repugnantes, todos en pedo... Y en ese momento dije 'antes de que me viole, que me mate'. Y lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Me acuerdo que le pegué, dejé la cartera tirada y me asusté porque él la agarró. No me la dio y yo me fui corriendo a mi casa"