Video: Victoria Vanucci cocinó chorizos en bikini y desató polémica

La exmodelo y actriz argentina Victoria Vanucci, generó una enorme repercusión en las redes sociales al publicar un video en el que se la puede ver en bikini, hablando inglés y cocinando unos chorizos a la parrilla.

La exesposa del empresario Matías Garfunkel y que actualmente vive en California (EE.UU.) junto a sus hijos, abrió una cadena de restaurantes sustentables llamados Pachamama (Madre Tierra) y se convirtió en una proteccionista de animales, no obstante se mostró cocinando cerdo y eso le valió críticas de miles de usuarios.

Vanucci es una usuaria activa de la red social TikTok, y en las últimas horas fue tendencia por el material que compartió; en él se la puede ver mirando a cámara muy sonriente y diciendo en un inglés completamente fuera de manual, "Hey guys! Beautiful day outside! Why not chorizos in the grill, take a look at this, super dramatic. Here we go!" (¡Hola chicos! ¡Hermoso día afuera! ¿Por qué no chorizos en la parrilla? Miren esto, súper dramático. Acá vamos).

Vick, como la conocen en Estados Unidos, muestra que en una de sus manos tiene un envase plástico con un chimichurri para los chorizos que acto seguido, coloca en las porciones que estaban al fuego. Inmediatamente por el aceite que tiene la preparación, las llamas se avivan y cubren los ‘choris’, dando así un llamativo espectáculo que es él que ella se proponía a mostrar.

Sin embargo, más que aplausos cosechó duras críticas porque sus fans, le marcaron que ella promulga una cocina “veggie”, evitando consumir cualquier derivados de los animales y entonces ese tipo de preparación: chorizos y pechito de cerdo (por lo que se ve en la imagen), no se condicen con su estilo de vida eco-friendly (amigable con el medio ambiente y la fauna).

No obstante otro de los temas que motivó muchos comentarios y piropos fue su llamativo estado físico, ya que se la ve espléndida.

Victoria está en San Diego junto a sus hijos Indiana y Napoleón y desde que se separó de Garfunkel, intentó cambiar radicalmente su vida. En esto, mucho tuvo que ver la polémica que se desató en 2016 cuando en un safari, en África y acompañada en ese momento por quien era su esposo, se filtró una foto de la pareja junto a un león que había cazado su exmarido; ambos aparecen haciendo gala de la faena y en las rede sociales el hecho fue tremendamente reprochado.

Victoria Vannucci decidió renovarse tras el divorcio y decidió apostar fuertemente a la industria gastronómica saludable. Fundó la cadena, de restaurantes Pachamama y tiene su propio programa en Youtube llamado, "Cooking with Vick!".