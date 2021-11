La reconocida modelo y empresaria argentina de 49 años de edad, Valeria Mazza, fue invitada a Los Mammones (América) el miércoles por la noche y habló de diversos temas de actualidad y también se animó a contar algunas cuestiones personales.

El insulto preferido de Valeria Mazza

-¿Tenés una puteada favorita? Fue una de las consultas que le hizo Jey Mammón y la famosa modelo dijo “Pan con jamón y queso” dijo y agregó “lo importante es el tono que uno le pone porque ahí viene la descarga”.

Juntando más coraje en un segundo intento, Valeria Mazza dijo que sin insulto favorito es “la re con.. de la lora”, remató la empresaria e inmediatamente se escacharon aplausos en el estudio e incluso el propio Jey Mammón se levantó de su asiento y aplaudió a la modelo por haberse animado a contar cuál era su ‘puteada’ favorita. La modelo, se mostró muy divertida y hasta con cierto aire de satisfacción por haber soltado semejante improperio, algo completamente inusual para la imagen que ella suele transmitir siempre que hay alguna cámara.

El tema China Suárez-Wanda Nara

Otro de los momentos más entretenidos que tuvo el programa por la salida que tuvo su invitada de lujo, fue el momento en el que le preguntaron su opinión en torno a lo ocurrido entre el cruce China Suárez con Wanda Nara por el supuesto affaire que la primera tuvo con Mauro Icardi, el marido de Nara.

“A la China me la he cruzado en alguna foto multitudinaria. Divina, pero no la conozco. Y a Wanda la conocí en Milán. Y también, divina, simpática”, comentó Valeria Mazza.

En cuánto al triángulo amoroso, la modelo opinó “Qué sé yo. Cada uno hace lo que puede, no lo que quiere”.

Un momento muy ‘picante’ se vivió cuando Mammón le preguntó a la entrevistada, “Por sí o por no, ¿te cae bien la China Suárez?”.

Mazza realizó un comentario que sorprendió por su picardía y causó risas entre los presentes. “¿A vos, Gravier, te cae bien la China?”, le lanzó a Alejandro Gravier, su marido, quien se encontraba detrás de cámara. “Bloqueala de las redes”, le advirtió Mammon, con complicidad.