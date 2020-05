La modelo y panelista televisiva de 39 años de edad, Nicole Neumann, dio algunos detalles de cómo atraviesa la cuarentena pero lo más destacado fue el momento en el que reveló los puntos que tiene que tener un hombre para conquistarla.

Luego de casi once años de amor con Fabián Cubero y a más de tres años de separarse, la rubia que transita este periodo de confinamiento en soledad, dijo que para que un hombre llegue a su corazón "Tiene que ser inteligente, pero divertido y, a la vez, protector. También tiene que saber respetar mis espacios de ermitaña. Yo por momento necesito mis momentos de silencio y soledad... Me tiene que hacer divertir, si me aburro, no", reveló Nicole en una videollamada con el programa Nosotros a la Mañana.

El Pollo Álvarez, conductor del ciclo fue por más y le preguntó a la rubia su le daba mucha importancia al físico. Neumann, reconoció pudorosamente que sí, que la primera impresión entra por los ojos. "Sí, peco con eso. Lo quiero negar, pero es algo que me llama (la atención)", dijo Nicole, sin rodeos.

Finalmente una pregunta pícara llegó cuando desde el piso, le consultaron a la modelo: “¿Si un pibe tiene pancita, te jode? A lo que Nicol contestó: "Tuve, pero prefiero que no. es el primer impacto. Después me quedo con lo que hay atrás".