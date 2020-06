La actual cronista de Canal 26, Romina Malaspina, se ha posicionado en el imaginario de miles de argentinos y argentinas, tras mostrarse con unos atrevidos looks para conducir el informativo, lo que ha desplegado una polémica intensa en las redes sociales en torno a la imagen de la mujer y el manejo de la información que tienen o deberían tener los y las presentadores de noticias en los medios de comunicación, especialmente en la televisión.

Cabe destacar que Malaspina de 25 años de edad, ya gozaba de fama en Argentina por su participación en reality de Gran Hermano 2015. Pero su reciente reaparición ante las cámaras, la ubicó como uno de los nombres más impactantes durante cuarentena que transita la Argentina desde hace 100 días.

Ayer viernes Malaspina estuvo invitada al programa Los ángeles de la mañana (LAM) y en el piso del estudio, mantuvo un llamativo cruce con una de las panelistas de ese ciclo, Karina Iavícoli.

¿Qué va a pasar con el top transparente?

Como es de público conocimiento, a Romina le llegó tras el escándalo del top transparente que utilizó en el noticiero, una invitación para formar parte del próximo ciclo del Bailando en ShowMatch. Según la propia protagonista, le pareció “raro” el fenómeno que se generó tras el uso de esa prenda femenina. “A mí también me sorprendió”, irrumpió Iavícoli, tras la conclusión de Malaspina anticipando el intercambio entre ambas que luego llegaría.

Romina dijo que tiene la idea de subastar el top. Solo resta arreglar “de qué manera” lo va a hacer, pero que lo recaudado sería donado para la lucha contra la pandemia.

¿Romina Malaspina está soltera?

El conductor de LAM, Ángel de Brito no dejó pasar una pregunta que muchos y muchas quieren saber en torno a la vida privada de Malaspina. ¿Estás de novia, estas sola?, deslizó De Brito a lo que Romi respondió, "no estoy sola por suerte". Luego agregó que no tuvo novios famosos argentinos pero sí “de otros países”. En ese momento, Iavícoli se “relamía” con la información que tenía y terminó incomodando a la ex Gran Hermano.

El supuesto novio jeque árabe

Karina Iavícoli dijo: “Me vuelvo loca. Leí en una nota que tenés un amigo que es un jeque árabe, que te invitó a Dubai. Lo leí, lo dijiste vos”.

“No creas todo lo que leés porque hay cosas que no son reales. Fui tres veces a Dubai, hice de todo. Es un lugar divino. Pero no viví ahí, como dijo Lanata”, contestó Malaspina.

Karina, interesada en revolver algunos detalles del pasado de Romina, agregó a la cámara: “Leí que ella tenía un jeque árabe amigo, que era el que lo había invitado”.

“Si querés te lo presento, así vas”, retrucó con ironía y rápidamente Malaspina, ya visiblemente molesta.

Pero otra panelista de LAM, utilizó lo dicho por Romina en su contra y le respondió: “Dijo que era mentira; pero ahora dice que me lo quiere presentar...”.

“Hay que leer información que sea verdad”, contestó la conductora de Canal 26.

Iavícoli, que parece que estaba muy preparada para tener este cruce, mostró en cámara la nota que asegura que Malaspina había sido invitada a Dubai por un jeque árabe. Romina sin embargo, intentó defenderse nuevamente y comentó: “Yo no lo dije. No lo escucharon de mi boca”.

El programa seguía en vivo e interrupciones mediante, Iavícoli volvió a irrumpir a los pocos minutos con información que le llegaba. “A Dubai la llevó un mánager para fiestas en un viaje. Le pagaron la mitad en joyas y la mitad en dólares. Entre las joyas que le dieron había relojes de oro y collares. Viajó con Érika Mitdank (ex de Ricardo Fort) y Noelia Ríos (ex participante de Gran Hermano)”, sentenció la integrante de LAM.

Casi todas las fotos de Malaspina en su cuenta de Instagram, vinculadas al viaje de Dubai fueron eliminadas.

Romina insistió con su versión, “Nada de lo que se dijo es real. Fui porque conocí Dubai y me encantó. No fui con nadie, ni nada” cerró en torno a ese tema la ex Gran Hermano.

¿Malaspina y Vicuña?

En los medios surgieron versiones que vinculan a Romina Malaspina con la actual pareja de la China Suárez y ex de Pampita, el actor chileno Benjamín Vicuña.

El tema no se dejó de lado en el piso de LAM, cuyo ambiente estaba “picado” por los cruces anteriores.

En torno a las supuestas capturas de pantalla de chats que hubo entre ambos involucrados en el chisme, Malaspina fue contundente: “Esos chats no son míos. ¿Cómo voy a escribir si estaba adentro de un reality en el que no tenía celular? Ese chat está hecho con un Samsung y yo tengo iPhone de toda la vida. En 2017 me hicieron una cosa de prensa cuando yo estaba en un reality. Me encantaría saber quién me hizo esa cama. Nunca lo vi y nunca chateé con él”, aclaró Romina.