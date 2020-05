Chau 'Separadas': el beso de Cid con Zylberberg y el dolor de Nair Calvo

‘Separadas’ prometía ser la serie del 2020 pero la crisis que provocó la pandemia, obligó a la productora Polka, que tenía a su cargo el contenido en el que solo vieron la luz 35 capítulos, a tener que cerrar definitivamente el proyecto.

El elenco estaba compuesto principalmente por muchas de las actrices más populares de la TV argentina de los últimos tiempos, hablamos de Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Gimena Accardi, Agustina Cherri, Julieta Zylberberg pero también algunos nombres masculinos muy conocidos como Mariano Martínez y Sebastián Estevanez, entre otros. De diversas maneras, pero preferentemente a través de las redes sociales, fue que todo el elenco demostró su tristeza por la situación.

Números en rojo, costos que no podían sostenerse y un protocolo ASPO nacional, fueron los principales verdugos de ‘Separadas’ pero lo que nos trae a esta nota, fue que la actriz de Resistiré, se convirtió en tendencia en la red social Twitter, porque dio a conocer una escena que no alcanzó a ser emitida en el nombrado ciclo. En ella, le da un tremendo beso en la boca a una de sus compañeras de grabación, Julieta Zylberberg.

Martina y Paula, eran los personajes que ambas interpretaban en ‘Separadas’ y además entre ellas existía una historia de amor.

Cid dejó un contundente mensaje tras la noticia del fin definitivo de la serie de Canal 13:

"Para ustedes que lo pidieron. Todo está bien, si termina bien. Gracias por habernos acompañado. Deseo que esta situación mejore. Para Polka, todo mi amor, siempre. Mis compañeros de tantos años de ruta, los llevo en mi corazón -lo saben personalmente- y para toda la industria audiovisual que atraviesa este momento tan particular, reunir fuerzas y volver a reinventarnos. Son muchos los puestos de trabajo que hay detrás de lo que ‘se ve’, todos igual de importantes para que la cosa funcione. La humanidad está haciendo un trabajo de consciencia colectiva. Acompaño este proceso deseando poder pronto seguir contando historias, que es lo que más nos gusta hacer", escribió.

Además, en compañía del texto, dejó ver la secuencia muy pasional junto a Zylberberg, que por otro lado escribió tras conocerse el fin de ‘Separadas’, "Con mucho pesar despedimos a Separadas. Ojalá volvamos a encontrarnos para poder hacer mucha más ficción, que es lo que tanto amamos. Gracias a todos los que lo hicimos, por tantas risas. Y gracias a los que nos siguieron. Un beso nube que quedaba adeudado. ¡¡¡Hasta la próxima!!! @mcelestia".

Una catarata de usuarios de la red social del pajarito azul, colocaron como tendencia al nombre de la actriz, Celeste Cid, al hablar la citada y fogosa secuencia amorosa. Estos fueron algunos de los mensajes:

El dolor de Julieta Nair Calvo

Una de las actrices con un rol muy protagónico en la tira, es Julieta Nair Calvo, quien se mostró también muy dolida en la red social Twitter, al enviar un par de mensajes en los que se expresaba en torno a lo sucedido pero también alentaba a tratar de ser fuertes para superar este mal momento (la pandemia).

"A mi también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar ( y sanar ). Esto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez . Gracias de corazón a tod@s los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras . Para mi fue un placer construir a Inés con todo su pasado y que me hayan abierto sus corazones y contado sus historias".