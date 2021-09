Video: la novia menor de edad de Diego Maradona rompió el silencio

Luego de 20 años, la novia menor de edad que tuvo Diego Armando Maradona rompió el silencio. Se trata de Mavys Álvarez, de nacionalidad cubana.

En una entrevista televisiva con América TeVé del canal 41 de Miami, contó que su experiencia con el Diez ocurrió a sus 16 años, el 1° de septiembre de 2000.

La joven aseguró que fue interceptada mientras caminaba por Matanzas, en la zona este de La Habana, y un hombre le insistió en que conociera al futbolista en el hotel.

“Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido (por otra novia). Y finalmente acepté”, explicó.

Se trasladaron a Varadero y allí fue recibida por Guillermo Coppola: “Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”.

Si bien aseguraban que “era un privilegio ser su novia”, para Mavys fue experimentar en un campo completamente nuevo, a temprana edad. A los lujos, se le sumó el alcohol y las drogas.

La estadía de Maradona en Cuba se extendió por cinco años, luego de afianzar su relación con la joven, con quien vivió en La Pradera.

“Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres", lamentó.

A su vez, reveló que "la vida con Maradona era muy loca. Fiestas, discotecas, me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas, de las que me costó tanto trabajo salir”.

Por último, contó que en varias oportunidades Diego la invitó a participar de fiestas sexuales, pero siempre lo rechazó.