Video: 'La Chabona' le dijo a Wanda lo que ella no quería escuchar de Mauro

El #WandaGate sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Quien se sumó al culebrón matrimonial que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia 'La China' Suárez, es ‘La chabona’, quien oficia como influencer y como cantante de cumbia.

La artista de 30 años de edad, cuyo nombre real es María Palacios, gana fama en las redes sociales y haciendo hincapié en su llegada o alcance virtual, no quiso quedarse afuera del embrollo entre la esposa del futbolista, el jugador y la actriz exCasi Ángeles.

En su cuenta de Instagram (@lachabona.atr), la artista le dedicó unas palabras a la exesposa de Maxi López y actual Mauro Icardi. Con tono sarcástico, la humorista, dijo en un breve video que ella tuvo relaciones íntimas con el delantero del PSG.

"Al final, loco, todos están llorando por Icardi... Wanda, dejá de derramar lágrimas y te pongo pilla, lora. A Icardi me lo comí yo, preguntale cómo la pasamos en el hotel. Te re cabió", le dijo La Chabona a Wanda.

El video tuvo 4.350 Me gusta y múltiples comentarios.

Además, como parte del mismo posteo, María Palacios escribió: "@mauroicardi te amo, te extraño amor, atr (a todo ritmo), guanaco".

En medio de la reconciliación entre Icardi y Nara -y que parece estar siendo difícil-, la aparición que ambos dieron en el especial de Susana Giménez, parece haber recalentado la cuestión que ya de por sí ardía, pero además también se verá pronto la entrevista que Alejandro Fantino le hizo a la otra pata de este enredo amoroso, Eugenia Suarez.

Qué dirán en París, cuando llegue a ojos de Icardi y Wanda, el video La Chabona en el que remarca que extraña a Mauro y que también estuvo en un hotel con él.

En una nota exclusiva con Alejandro Fantino para la plataforma de streaming Star+, la actriz reveló que “sólo le dará explicaciones a sus hijos”.

La China señaló que siente que hay cierto machismo entre las mujeres. "Y después está el machismo entre las mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho", sostuvo.

Fantino le preguntó por la gente que la acompañó en medio del escándalo. "Hubo gente que me defraudó. Cuando alguien te defrauda es porque no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que pueden haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad”, sentenció Suárez.