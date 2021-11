Video: García Moritán se animó a cantar y Pampita quedó estupefacta

El reality Siendo Pampita sigue desprendiendo perlitas y escenas inusitadas. En las últimas horas, desde Los Ángeles de la Mañana (LAM) dieron a conocer un material inédito que dio mucho que hablar, tanto en las redes sociales como en ambiente de la farándula.

Se conoció un video que muestra al empresario y esposo de Pampita, Roberto García Moritán cantando y dedicándole una canción a su amada.

La sorpresa se la llevó todo el mundo, incluida la propia modelo, que ignoraba qué es lo que iba a hacer su esposo hasta que tomó el micrófono con las manos y Carolina Ardohain, con una cara que daba a entender que estaba entre sorprendida y entretenida, lo interrogó: “¿Cantás mi amor? ¡No, me muero!”, dijo la modelo y conductora televisiva.

“Voy a cometer una locura esta noche, mis amigos me dijeron ‘no lo hagas'. Hago cualquier cosa por vos, mi amor”, comenzó diciendo García Moritán y luego enumeró cada una de las cosas distintas que hizo desde que está Pampita.

La confesión García Moritán sobre su amor por Pampita

Cabe destacar que en una entrevista reciente el empresario gastronómico reveló qué fue lo que sentía antes de conocer personalmente a Pampita y confesó que, antes de conocerla personalmente, la veía como inalcanzable.

“Siempre me gustó. Obvio. Me gustó desde su primera tapa. No tengo memoria. Sentía que era inalcanzable, pero me animé”, contó.