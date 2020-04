La ex Violetta, Tini Stoessel estaba teniendo un encuentro en vivo con sus fans vía Instagram, cuando se encontró que una de las personas que estaba siguiendo la transmisión era, Flor Vigna, actriz y múltiple campeona del Bailando.

La cantante e ídola de muchos y muchas adolescentes en el mundo, invitó a Vigna a sumarse a una conversación. Pero la idea, que a priori era divertida y “buena onda”, terminó con un incómodo dramatismo.

En un momento de la conversación, Flor reveló que habló con una especialista en neurociencias sobre las diversas emociones. “Las emociones están para vivirlas también. Hay dolores que son inevitables”, lanzó la actriz. “Sí. Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el que más terminás aprendiendo”, sumó Stoessel, sin embargo la rubia pareció tomar coraje y le lanzó una pregunta inesperada a la cantante que la dejó sin palabras durante unos segundos que parecieron horas en la cámara.

"¿Sufriste mucho por amor?", indagó Vigna, protagonista de Una Semana Nada Más, presionando con su cuestionaminto sobre un tema que puede ser sensible para Tini, ya que se encuentra dolorida por la distancia con su novio, el músico colombiano Sebastián Yatra. Además, de los rumores de crisis que hay entre ellos.

Tini quedó perpleja por la consulta y no pudo articular ninguna palabra por unos segundos, además intentó darse aire cambiando de tema y reparando en algo del sonido en la charla. Una vez que pareció ordenarse, retomó la respuesta con más serenidad y le respondió a Flor: "Sufrir por amor, ¿quién no sufrió por amor? Cuando uno toma la decisión de enamorarse, corre el riesgo de sufrirlo o tal vez no. Uno nunca sabe, tampoco paralizarse. El miedo paraliza y no te deja avanzar, no está bueno eso”.

La conversación entre ambas continuó y Vigna, siguió en rol de entrevistadora. Luego le consultó a Tini: “¿Te pasó que alguna vez te hartaron y tuviste ganas de pegarte un año sabático?”.

Con risas de por medio la cantante del hit ‘Fresa’, contó: “Todo lo que haga mejor y feliz a la persona me parece buenísimo. Todavía no me sucedió, quizás porque soy joven. Quizás más adelante cuando sea madre. Siempre supe que quería ser mamá, es el sueño de mi vida, es una de las metas y sueños más grande que tengo”, reveló, y esta vez fue ella, quien sorprendió a Vigna que solo atinó a decir: “¡Qué loco que ya a tu edad sepas eso, que querés ser mamá!”.