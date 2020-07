La Platea |15/07/20 03:17 PM

Video: el hijo de Iúdica se desubicó con Luciana Salazar y lo aleccionaron al aire

En Polémica en el Bar se vivió un particular momento cuando el hijo del conductor del ciclo, lanzó un desafortunado comentario en torno al look que tenía la ex pareja de Martín Redrado