Candelaria Tinelli, la hija Marcelo, el famoso conductor de la televisión argentina y actual dirigente de fútbol, mostró recientemente las redes sociales su look tras someterse a una operación.

Para adelantarse a lo que cualquiera que la viera podía pensar en torno a sus vendajes en el rostro o incluso, lejos de ocultar lo que le ocurrió, Lelé (su nombre artístico), decidió tomar el 'toro por las astas' y contar en las redes sociales los detalles de la operación a la que se sometió e incluso, hasta arriesgó un ‘título’ que podían usar los medios de comunicación que repliquen la intervención quirúrgica que se hizo.

“La tenía más corrida que la torre de Pisa”.

“Me da recontra paja hacerme a boluda, como que no me operé. No es mi estilo. Me operé, me hice una rinoplastía correccional y estética. No me voy a hacer la boluda. Me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto porque no me puedo quedar en mi casa porque me desespero”, dijo Cande Tinelli en una de sus historias de Instagram.

“No quiero que mañana todos pongan: ‘No lo ocultó, se animó y a través de las redes Cande Tinelli mostró su cambio, su rinoplastía’, 'Cande Tinelli rompió el silencio, mostró su yeso porque tenía las bolas totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas’. No quiero eso, no, no, no. ‘Tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa’”, ironizó la DJ y dueña de Madness clothing.