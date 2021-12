Video: así anunció Flor Peña que subirá contenido a una web para adultos

Florencia Peña, tiene en claro lo que quiere para su vida profesional y personal y ahora la actriz, lanzó una jugada apuesta pensada tanto para curiosos/as, como para sus fans: se creó un perfil en una app para adultos y desde allí compartirá contenido que Instagram le censura, por el ‘alto voltaje’ que implica.

Además Peña, fue clara con el objetivo de su nuevo ‘rebusque digital’ y prometió "subir todo" lo que en otras redes no puede e invito a sus seguidores a que la sigan.

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, remarcó la conductora de Flor de Equipo.

La plataforma, y aquí un “pequeño” detalle, se maneja por suscripción es decir que son esas personas (los suscriptores) las que tendrán acceso al material que la mediática comparta.

Flor Peña prometió ‘levantar la temperatura’ con contenido suyo en DivasPlay.

Además, comparó la nueva red con la que usa actualmente (Instagram): “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.

En una de sus recientes publicaciones, la actriz subió una candente foto en la que se la puede ver de espaldas prácticamente desnuda, y junto a la imagen escribió la leyenda: "Si hay foto, hay video". Además Flor_de_P, dejó el enlace que lleva directamente a la plataforma con contenidos para adultos que ella misma protagoniza.

En DivasPlay, Peña dejará contenido exclusivo erótico para sus seguidores todas las semanas. La plataforma surgió a partir del canal uruguayo Divas Tv.