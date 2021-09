Vicuña-Suarez: se abre un nuevo capitulo de la polémica separación

Sin dudas la separación de Benjamín Vicuña y la China Suarez sigue dando que hablar luego de dos semanas de haber anunciado públicamente la ruptura. Es que luego del posteo salieron rumores de una posible tercera en discordia que habría ocasionado la pelea de la famosa pareja y ahora algunos periodistas manifiestan que la familia del chileno estarían enojados con la actriz.

Es que ahora la familia estaría "molesta" debido a que poco antes del distanciamiento Benjamín debió vender varias "acciones" para la compra de una millonaria casa en Pilar.

La noticia la dio a conocer Laura Ubfal, quien aseguró que se comunicó con fuentes relacionadas a la familia Vicuña, que le contaron lo sucedido. El hogar estaría en manos de Eugenia quien muestra su remodelación por su cuenta de Instagram.

Dentro de la pprimera versión sobre la "tercera en discordia" uno de los protagonistas -la China -fue quien salió a desmentir la situación expresando: “Cómo rompen los huevos, que no tengo, con la moza que me escribió…”, y enfatizó: “No me escribió nunca nadie. No me escribió nunca nadie –repitió-. Nadie me dio detalles físicos. Ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea”.

La decisión

El pasado 24 de agosto el actor expresaba a través de sus redes sociales el fin de su relación con la China Suarez luego de 5 años juntos: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”