Vicky Xipolitakis padecería "splitting" y buscan declararla insana

Hace algunos días, Victoria Xipolitakis fue noticia al conocerse que iba a ser desalojada de su departamento por el reiterado atraso en el pago del alquiler. En ese mismo contexto, trascendió que su ex marido, Javier Nasselli, pretende quedarse con la custodia de Salvador, hijo de ambos.

Ahora, y como si todo esto fuera poco, Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana que el próximo paso a seguir por parte del empresario, sería ir a la justica para declarar a "la griega" insana. La panelista aseguró que "ya se hicieron estudios psiquiátricos, a Vicky no le dieron bien y a él si. Según las pericias tendría algo psiquiátrico que se llama 'Splitting'. Es gente narcisista, obsesivos compulsivos, dominantes. Que le inventan una vida a la víctima, que sería Naselli".

"Vicky es miedosa, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña. Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen. Duerme con la luz prendida con el marido, con el hijo", prosiguió la "angelita".

Sumado a esto, están las declaraciones de Naselli, quien asegura que su ex mujer no solo no lo deja ver a su hijo, sino que ella presenta conductas que "no son de una persona normal" y que "no se encuentra capacitada para cuidar a un niño".

¿Qué es el "splitting"?

El Splitting es un mecanismo de defensa que opera de manera inconsciente. Lo usual es que se forme durante la niñez, si los padres se mostraban demasiado contradictorios o tenían cambios de humor súbitos e inexplicables para el niño.

Hace referencia a esa actitud que presentan algunas personas, según la cual todo se observa y sucede es blanco o negro. O que dicen que si no tienen todo, entonces no tienen nada. O que afirman que si algo no es bueno, entonces es malo. En una palabra, los aficionados a los extremos.

Los que son víctimas del splitting se enojan frecuentemente. Muchas veces se sienten defraudados porque pasan de la idealización a la devaluación de las personas y de las situaciones, con rapidez. Como ese purismo solo habita en su mente y en sus deseos, se desilusionan repetidamente. Por desgracia, todo esto ocurre inconscientemente y por eso no se dan cuenta de que es su propia perspectiva la que les hace daño.

A quienes tienen este tipo de comportamientos les cuesta mucho trabajo establecer empatía con los demás. De hecho, les cuesta mucho comprenderse a sí mismos. Sin embargo, suelen proyectar esa falta de comprensión hacia los otros. Por eso les dicen que son ellos, con sus altibajos, quienes se equivocan. No notan que su esquema condena al error a todos.