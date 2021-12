Vestida como una Kardashian, Wanda habló sobre el escándalo del trío

Wanda Nara llegó país y causó sensaciones de todo tipo en el ambiente de la farándula. La mediática y empresaria vino a pasar las fiestas en suelo argentino y como podía imaginarse, ya generó acciones que dieron que hablar.

Una maquilladora del programa que conduce Mariano Iúdica perdió su bolso con elementos de trabajo en un taxi, y el caso salió a luz gracias al conductor que contó detalles al aire; fue así que la esposa de Mauro Icardi se enteró y tomó cartas en el asunto: Wanda le envió un kit con todos los productos de su marca de maquillaje.

De entrada la rubia, conquistó los corazones de todos con su noble gesto pero las repercusiones siguieron, no ya por el tema del maquillaje sino por declaraciones recientes que hizo a los medios de comunicación.

En diálogo con el programa Mañanísima, la empresaria se refirió muy suspicazmente al término ‘Wandagate’ (el término original que dio cabida a este tipo de expresión fue el del famoso caso Watergate) justamente utilizado pare referirse a las idas y vueltas por el cruce amoroso que vincula a su esposo y a la actriz Eugenia China Suárez.

“Lo llamaron Wandagate, después me enteré que significaba ‘el caso de Wanda’ y cuando supe eso dije ‘pero qué es un policial, a quién van a matar’ y no murió nadie, al menos por ahora”, opinó la argentina que vive actualmente en París.

Foto Captura: Ciudad Magazine

Wanda que posó para las fotos de los Personajes del Año de la Revista Gente, también aclaró en los micrófonos que “ese nombre (Wandagate) tuvo éxito porque hubieron muchos hashtags, es algo que me divierte pero no le doy mucha bolilla a eso”.

¿Wanda ‘Kardashian’?

Pampito del programa Mañanísima comparó a la mediática, con la famosa multimillonaria norteamericana Kim Kardashian.

No por su tono de piel, no por sus curvas o su acento al hablar inglés; la comparación llegó a raíz del look que Wanda Nara lució para la gala de los Personajes del Año.

“Estaba muy Kardashian con ese vestido”, dijo el periodista de espectáculos sobre el atuendo que usó la empresaria; vestida en esta ocasión por Javier Saiach.

¿Se coopiaron looks Wan y Kim?