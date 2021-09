'Vení Raquel': rechazan que el clásico sea una canción misógina

A raíz de la inclusión del clásico de Los Auténticos Decadentes Vení Raquel en un video realizado por el grupo feminista Colectivas Deseantes que buscaba alertar sobre la naturalización de conductas misóginas en distintas canciones populares, Jorge Serrano, su autor, rechazó esas interpretaciones y aclaró la postura del grupo en torno a estas cuestiones.

"No hubo mala intención porque la letra la escribí yo y sé cuál fue la idea. No pasa de ser una acuarela porteña de un piropo, tal vez de otra época. Muy probablemente no escribiríamos una canción así en este momento, pero nunca fue violenta, Los Decadentes nunca fueron violentos y mucho menos con la mujer", explicó Serrano a Télam.

Y añadió: "No somos ningunos 'machirulos'. Sí somos un grupo de chabones y lo somos porque las mujeres no nos daban bola. Cuando armamos el grupo, no es que no queríamos tocar con mujeres, sino que éramos unos losers y ninguna quería tocar con nosotros".

Respecto a la canción en particular, el músico remarcó que la imagen que se le presentó fue "la de una invitación a los gritos a una fiesta sexual entre adultos y consentida, y la otra persona no les da ni bola".

"No tiene nada de violento porque no me imaginé que la agarraban de prepo. Eran cinco boludos que solos no se animan ni a saludarla. Además, no sucede nada. Es muy light y no tiene ningún tipo de intención. Eso sépanlo", expresó.

En cuanto a los mensajes que suele transmitir el grupo en sus canciones, el artista puntualizó que "en general, los personajes que aparecen son antihéroes" y como ejemplo citó las frases "me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar", de Loco (tu forma de ser); o "vivo dando vueltas a tu alrededor", de Corazón.

"Si 'Vení Raquel' lo han tomado como algo violento, no digo que pido disculpas porque no fue así, lo que digo es que están equivocadas. Me parece bien que la gente interprete las canciones como quiera, pero si interpretan algo negativo, no puedo aceptarlo. Es una cosa picaresca de una época en que muchas cosas no se tomaban cómo se toman ahora. Hay que enmarcar la época, pero igual me parece muy inofensiva e inocente", dijo Serrano.

Y concluyó: "Lo que quiero decir es que desde el respeto que siento por esas luchas, no lo acepto. Me parece excelente todo lo que está saliendo a la luz y cómo está cambiando la sociedad. Celebro todo lo que se hace en contra de la violencia contra la mujer y hay cosas que me parecen abominables. Por ejemplo, a mí nunca me gustó Jorge Porcel y ese tipo de humor. Pero también soy partidario de la libre expresión, por más abominable que sea el mensaje".