Una lata, insultos y corte del show: el drama de L-Gante en Paraguay

La noche del sábado definitivamente no será una de las mejor recordadas por Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante en su carrera como cantante. Es que el creador de la Cumbia 420 decidió abandonar el escenario debido a un incidente ocurrido entre el público mientras daba un show en el club ChechoS de San Lorenzo, en Paraguay.

Al parecer, una disputa entre los espectadores culminó con el revoleo de una lata que terminó alcanzando a L-Gante, por lo que este se enfureció y no se guardó nada para los responsables: “Los que me tiraron la lata que me chupen la p...” lanzó el artista, previo a retirarse del club antes de lo previsto.

Pasado el lamentable episodio, los responsables del local ofrecieron una reparación para quienes habían concurrido al show del cantante argentino de 21 años. Como aclararon en un comunicado difundido en sus redes sociales, las entradas del concierto serán devueltas al público debido a que “el artista no se presentó el tiempo suficiente en el escenario externo”.

Más allá de la suspensión de la actuación del músico oriundo de General Rodríguez, algunos mensajes compartidos en Twitter por su equipo de asistentes develaron que, si bien la lata de cerveza efectivamente le llegó, quien la arrojó no le habría apuntado a él sino a alguien con quien estaba peleando.

De cualquier manera, el cantante evidentemente no se sintió q gusto con la situación y de ahí la decisión de cortar con su performance 20 minutos antes de lo acordado con la producción del lugar.