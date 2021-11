Tres estrenos imperdibles llegan a los cines mendocinos

Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera de cine en Mendoza. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de tres producciones cinematográficas: The Doors: live at the Bowl 68' special edition, Eternals y Alerta roja que se suman a la programación vigente.

Dada la situación epidemiológica estable en relación a la pandemia de COVID-19, las funciones de cine en Mendoza se mantienen bajo protocolos sanitarios desde la reapertura que habilitó el Gobierno nacional a la cual adhirió Mendoza.

Cabe recordar que por la pandemia de COVID-19, en las salas de la provincia las funciones de cine se realizan cumpliendo con los protocolos sanitarios. Por lo cual, las personas que asistan el día de la función deben respetar el uso de tapaboca, higienizarse las manos con alcohol en gel y respetar la ubicación con contactos directos.

The Doors: live at the Bowl 68' special edition

Para celebrar el 50 aniversario de L.A. Woman, esta 'edición especial' transformará los cines en salas de concierto lo que brindará a los fanáticos la experiencia más cercana a estar allí en vivo junto a Jim Morrison, John Densmore, Robby Krieger y Ray Manzarek.

Además de ver la película completa del concierto, este evento especial incluye extras filmados exclusivamente para la pantalla grande: una nueva interpretación musical de Densmore y Krieger con invitados especiales, además de una conversación con Densmore, Krieger y el manager de la banda, Jeff Jampol.

Este lanzamiento teatral de 'edición especial' crea una experiencia cinematográfica para los fanáticos como ninguna otra. La película ha sido remasterizada en un impresionante Dolby ATMOS y sonido envolvente 5.1 por Bruce Botnick, el ingeniero y mezclador original de The Doors, quien grabó la actuación en vivo en el Hollywood Bowl en 1968 y coprodujo L.A Woman.

Alerta roja

En el megaevento virtual que se realizó en septiembre para fans de Netflix denominado TUDUM, uno de los momentos más interesantes fue la presentación de Alerta roja, el thriller de espías protagonizado por una trifecta imbatible: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Dirigido y escrito por Rawson Marshall Thurber (quien ya ha colaborado junto a The Rock en Rascacielos: rescate en las alturas y Un espía y medio), la acción del film comienza cuando la Interpol envía la famosa alerta roja para que los departamentos de Policía se preparen para capturar a los criminales más buscados.

Johnson interpreta a un respetado agente del FBI que se une al ladrón de arte que personifica Reynolds con el objetivo de “atrapar a una escurridiza criminal que siempre va un paso más adelante” (el rol de Gadot). El encuentro del trío suscitará hechos impensados, ya que la película promete muchas vueltas de tuerca.

Eternals

En Eternals, el público conocerá a un equipo épico y diverso de diez nuevos Súper Héroes que están inspirados en los 'Eternos originales' de Jack Kirby, publicados por Marvel Comics en 1975. Con características, habilidades e historias diferentes, y nunca antes vistos en pantalla, los Eternos llegaron al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) para quedarse.

Eternals de Marvel Studios presenta un nuevo e increíble equipo de Súper Héroes del Universo Cinematográfico de Marvel: una raza inmortal de héroes de elite que han vivido en secreto en la Tierra durante años para proteger y formar a las civilizaciones.

La película incluye un gran reparto con artistas como: Richard Madden como el todopoderoso Ikaris; Gemma Chan como Sersi, la enamorada de la humanidad; Kumail Nanjiani como Kingo, que tiene poderes cósmicos; Lauren Ridloff como la superveloz Makkari; Brian Tyree Henry como el inteligente inventor Phastos; Salma Hayek como la líder sabia y espiritual Ajak; Lia McHugh como Sprite, la eternamente joven, pero de alma vieja; Don Lee como el poderoso Gilgamesh; Barry Keoghan como el ermitaño Druig; Angelina Jolie como la guerrera feroz Thena y Kit Harrington como Dane Whitman.

Eternals, dirigida por Chloé Zhao, galardonada con un Oscar por su trabajo en Nomadland, está producida por Kevin Feige.