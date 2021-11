Tremenda confesión de la China a Wanda: "Estuve con tu marido"

El escándalo mediático que tiene a Eugenia Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi como protagonistas, parece no tener fin. El triángulo amoroso sumó un nuevo capítulo, que confirma el encuentro entre la actriz y el futbolista.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Paula Varela, panelista de Intrusos. Allí, contó que la empresaria llamó por teléfono a la China tras revisar el celular de su marido y encontrar conversaciones que dejarían en evidencia el cara a cara entre ambos.

“Es cierto estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente", sería la contundente frase que utilizó Suárez al hablar con Wanda. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Como si esa confesión no hubiese sido suficiente, la ex de Benjamín Vicuña le habría dicho, “Quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque Mauro no pudo", sostuvo la periodista.

Ni lerdo ni perezoso Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo, hizo referencia a la versión contada por Yanina Latorre, en la cual se dio a conocer que Icardi volaba de fiebre al momento de encontrarse con Eugenia. "La China jamás dijo la palabra ‘fiebre’. Eso es para ayudarlo a él", retrucó Varela.