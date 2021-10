Toto Kirzner y su dura confesión en Ph: "En dos oportunidades abusaron de mi"

A flor de piel Toto Kirzner se abrió en PH Podemos hablar -en una de las noches más emocionantes- sobre la etapa más dolorosa de su vida al contar que fue abusado a los 7 años por una persona que trabajaba en el country donde vivía.

“Yo hoy en mi vida privada y personal yo estoy muy tranquilo hablando del tema”, empezó diciendo en el ciclo de Andy Kusnetzoff, luego de contar el suceso, y agregó: “No sé ni cómo se dice, ni cómo se anuncia. Mi familia y mis amigos son los únicos que lo saben, por supuesto”.

En ese relato expresó: “En dos oportunidades abusaron de mí" y recordó los tiempos en los que era niño y quería ir a la casa de su amigo cuando tenía 7 años: "Yo vivía en zona norte y nosotros habíamos alquilado una casa, antes de tener la casa en la que mi vieja vive, habíamos alquilado una casa donde estaba laburando una persona. Yo no la había visto tanto”.

Así rememorando el episodio más difícil que le tocó sostuvo que al tener la intensión de salir y empecinado por ir a lo de su amigo, se lo encuentra él: "Lo había visto en un par de oportunidades. Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro”, relató.

“Yo soy una persona bastante intuitiva y, no sé por qué, me quería ir. Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad. Finalmente, ocurrió”, aseveró.

“Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Después al tipo no lo volví a ver y después volvió. Así que todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Me seguía. Hasta que pasó una segunda vez y después nunca más”, contó.

A pesar de aquel momento tan difícil Toto manifestó que luego de un tiempo pudo decirles a sus familiares cuando estaba viendo una noticia similar en los noticieros le agarró un ataque de pánico: "Al ver en un noticiero una noticia que se refería a los abusos sexuales, quien se dio cuenta. “Me empiezan a agarrar ataques de pánico, me desmayo y mi vieja sola me dice ‘¿Te pasó algo a vos?’ y ahí le dije”, concluyó.

El joven hijo de Araceli Gonnzález y Adrián Suar, se cambió el apellido para no quedar pegado a sus padres y ser reconocido como "el hijo de", y desde hace algunos años comenzó su etapa profesional en los medios y hoy es reconocido por ser un excelente actor.