Tini Stoessel tiene coronavirus: cómo sobrelleva la enfermedad

En momentos en donde aumentan de casos de coronavirus en Argentina, este martes se confirmó que la cantante Tini Stoessel se contagió de Covid-19 y que está cumpliendo con el aislamiento en su casa de Buenos Aires.

"Tini dio positivo, hoy hablé con Alejandro, su papá, y me lo confirmó. Me dijo que está perfecta, que no tiene ninguna dolencia y se siente bien", explicó el periodista Ángel De Brito en su programa 'Los Ángeles de la Mañana', además de confirmar la noticia en sus redes sociales.

"Confirmé la información con su papá porque había un rumor desde hace dos días y ahora se sabe que dio positivo", explicó el conductor de LAM, y agregó que "Tini está perfecta, sin dolencias y se siente bien. Estaba por viajar a Europa en los próximos días así que se hizo el test y se confirmó el resultado. Está tranquila en Buenos Aires".

A su vez, el productor Alejandro Stoessel, padre de Tini, aseguró que la artista de 24 años está transitando la enfermedad sin complicaciones.

Cabe recordar que días atrás, en un show multitudinario en Río Gallegos (Santa Cruz), la artista se presentó con un poco de disfonía y se lo adjudicó a una faringitis que había tenido.

A raíz de la pandemia, la cantante se vio obligada a suspender varios conciertos de su gira "Quiero volver" y que recién ahora pudo volver a encontrarse en los escenarios argentinos con sus fanáticos. Además, estaba lista para viajar a Europa para promocionar sus shows allí, pero al testearse descubrió que había contraído el virus.

Por otra parte, la ex "Chica Disney" adelantó que está trabajando en un proyecto con Lali Espósito con el que le pondrán fin a la eterna confrontación a la que la someten sus respectivos clubs de fans.

"Estamos trabajando en eso. Va a suceder. Estoy segura de que va a pasar. No sabemos cuando, pero el día que sea va a ser muy épico”, manifestó Tini en una entrevista con Germán Paoloski en 'Nunca es tarde' (Telefe). Y cuando el periodista la preguntó de quién sería la canción y quién se sumaría al feat, respondió con picardía: "Veremos, puede ser una seguidilla. Capítulo 1 y 2".