El coronavirus irrumpió en el mundo y provocó efectos de todo tipo, económicos, sociales, etc.

Una de las consecuencias que más impactó a la ciudadanía de los diversos países que implementaron la cuarentena obligatoria para su población, fue la separación o distanciamiento de sus seres queridos, a quienes que solo pueden ver -y si disponen de la tecnología necesaria- a través de cámaras mediante alguna app o programa.

Las parejas, son uno de los blancos más afectados, ya que si hablamos de familiares podemos concluir que “siempre van a estar” (incluso cuando la pandemia termine), sin embargo en las relaciones amorosas -en especial las prematuras-, la cuestión puede ponerse de más complicada. La distancia es un factor que puede resultar nefasto para el “fuego” de la pasión de los tórtolos y terminar separándolos. Por otro lado, quizás la lejanía haga que en realidad se extrañen más y entonces el vínculo cobre más firmeza que antes.

Una de las parejas que más da que hablar en el ambiente de la música latina, es la conformada por la cantante argentina Tini Stoessel y el músico –cantante también- colombiano Sebastián Yatra.

El periodista de espectáculos Rodrigo Lussich, manifestó tras un seguimiento en las redes sociales, que la "pareja del momento" no se estaba “likeando”, ni compartían fotos o videos juntos como era habitual antes de la pandemia, por lo que sembró dudas en torno a la relación amorosa que ambos músicos mantienen, ahora marcada por la distancia.

El hecho es que Tini fue entrevistada en LAM y le preguntaron por su vínculo con Yatra. La cantante de Fresa, fue contundente al respecto.

"Con Sebas trabajo desde los 18, 19 años. Nos llevamos siempre muy bien. Él siempre está de buen humor, es re predispuesto, simpático y es súper trabajador. Yo soy igual y en ese sentido nos complementamos súper bien. Sebas está en Medellín con la familia. Tenemos la incertidumbre de cuando nos volveremos a encontrar".

De Brito, le consultó sobre la ´última vez que lo vio a lo que ella respondió: “En Europa, antes de que se suspendiera lo que restaba de la gira por esta situación estuvo allá conmigo. Cero crisis, estamos súper bien. Si ahora no nos estamos viendo y no podemos tomarnos un avión creo que es por un motivo que no hace falta ni explicarlo, no? - risas-".

Por el momento, la ídola teen dejó en claro que el coronavirus, no pudo con su relación amorosa con Yatra.

Ambos enamorados continúan su vínculo en la lejanía y haciendo uso de la tecnología disponible para “mantener encendida la llama”.

Entre giras y proyectos personales muy ambiciosos, la distancia no parece ser un problema para ellos. en tiempos de pandemia.