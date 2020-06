Fuera de contexto: en el vivo de Tini Stoessel hubo perlitas y bloopers

La actriz y cantante de 23 años de edad, Tini Stoessel, hizo de las suyas en un improvisado live de Instagram que realizó en las últimas horas.

La cantante dejó mucha “tela para cortar” en el video que siguieron miles de sus fans en línea, durante la noche del jueves.

Lejos de los escenarios y desde su casa, la ex Violetta, bailó parte de sus coreos, se pintó los labios en vivo y hasta intentó que sus fans ¡escucharan su corazón!

Entre tantas perfomances, interpretó un fragmento de "Quiero volver", tema que ella cantó junto a su ex pareja Sebastián Yatra. Sus fans le pidieron a ella que cantara ese tema y ella accedió con muy buena onda y hasta ¡cantó la parte de su ex! Por su estado de ánimo y hasta los coros marcando Yatra, Yatra!, en el live de Instagram, no fueron pocos los que especularon con que la pareja haya retomado la comunicación.

En fin, en un momento del vivo, la cantante nacida en provincia de Buenos Aires, se pintó los labios de color rojo furioso o también podemos decir de color fresa, un claro guiño a su tema y que hasta terminaría interpretando. Sin embargo, el instante más divertido se produjo cuando les preguntó a sus seguidoras si alguien se quería pintar los labios con ella. Lo que desató algunos memes al respecto

“¿A ver si escuchan mi corazón?, ¿se escucha?, si se escuchó me cago de la risa”, fue otro momentos desopilantes del live de Instagram en el que Tini pone su micrófono en el pecho para intentar que se escuchen los latidos de su ‘bobo’.

Entre otras perlitas que dejó la salida en directo por la famosa red social de la cantante argentina, también usó por un momento el clásico filtro que usa una de sus “rivales” musicales, Lali Espósito. No fueron pocos los fans de cualquiera de ambas, que se percataron de ese detalle y se rieron de la casualidad.

Y finalmente no podemos dejar de mencionar el momento en el que Stoessel, bailó a la perfección y sin calentamiento previo ni preparación, una parte de su canción ‘Fresa’. ¡Sus seguidores enloquecieron!

Tini es un imán y hasta en tiempos de cuarentena y pandemia se las ingenia para no perder contacto con sus fans. A las claras queda que cuando quiere algo, ¡lo consigue!