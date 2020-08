Tinelli y Valdés, en “proceso” de reconciliación

Después de algunas idas y vueltas, Marcelo Tinelli confirmó a fines de junio el final de su relación con Guillermina Valdés.

Pero con el correr de las semanas, comenzó a hablarse de una posible reconciliación.

Incluso, a fines de julio, Luis Ventura aseguró que la reconciliación era un hecho, y detalló que el conductor subía 14 pisos por la escalera de emergencia que lo separaba de la modelo para encontrarse con ella en silencio y lejos de las miradas indiscretas. Luego fue Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, quien manifestó que "está segura" de que ambos se van a dar una segunda oportunidad.

Por su parte, Adrián Pallares contó días atrás en Intrusos que podía confirmar que Tinelli y Valdés estaban nuevamente juntos, y que era una información que ya circulaba por los pasillos de El Trece. A principio de semana, Ariel Wolman reveló en Nosotros a la mañana: “Hablé con tres personas. Con la primera que hablé es con Marcelo Tinelli y me dijo ‘Vos sabés que no hablo del tema’, aunque hizo un guiño de ojo. La segunda persona me dijo ‘Están mucho mejor, intentando un acercamiento’. Y la tercera me dijo ‘Dale para adelante. No es que estén viviendo, pero va muy bien la relación’, así que podemos decir que hay una reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés”, dijo.

Ahora, la modelo que tiene un hijo en común (Lorenzo) con el conductor, salió a esclarecer los rumores. “Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. gracias”, explicó a través de Twitter.