En las últimas horas se conoció que a comienzos de esta semana la actriz Thelma Fardin fue internada de urgencia por una intoxicación medicamentosa. Luego de pasar tres días internada, Thelma recibió el alta médica este jueves y se encuentra recuperándose en casa, según informó TN.

En tanto, el periodista Sebastián "Pampito" Perelló explicó que la actriz de 29 años se encontraba en su casa con su madre el pasado lunes 3 de enero, cuando fue trasladada en una ambulancia del SAME hasta el Hospital Pirovano de Buenos Aires y, afortunadamente, no corrió riesgo de vida.

"Esto fue el lunes por la noche, aproximadamente a las 22 hs. La ambulancia para Thelma llegó de urgencia a su domicilio pero es importante aclarar que no tiene riesgo de vida y que el diagnóstico es intoxicación medicamentosa", señaló Perelló en el programa Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Y agregó: "Se dio aviso a distintas fiscalías y por el momento la información es tan delicada que no se sabe si continúa internada o no. Esto fue el lunes pero la data llegó de buena fuente recién".

Denuncia por abuso contra Juan Darthés

Cabe recordar que a fines de noviembre, la actriz declaró en el juicio que inició contra Juan Darthés por abuso sexual, por un episodio que tuvo lugar en Nicaragua cuando estaban de gira con el show de 'Patito Feo' en 2009, cuando ella todavía era menor de edad.

"Estoy agotada, pero orgullosa de haber llegado hasta acá y haber logrado que este día haya pasado. Pude hacer mi declaración", manifestó Thelma en la puerta de la UFEM, desde donde se comunicó vía videollamada con la Justicia brasileña.

Días antes, la actriz habló del impacto que tuvo su denuncia en su carrera en los medios. "A mí claramente me quitó trabajo denunciar, lo sé muy concretamente. En ciertos espacios es como que me dicen 'qué terrible lo que te pasó', pero si me tienen que llamar para trabajar -incluso si les doy como actriz- dicen que no. Yo cargo con esa mochila", expresó en una entrevista con Marina Abiuso para Telenoche.

Y manifestó en esa oportunidad: "Dicen 'cuidado que te denuncia' en las redes si me saco una foto con un varón. Yo denuncio una persona que me violó, no es que me gusta ir por la vida teniendo que someterme este proceso. Como si además denunciar fuera gratis. ¡Peor! La construcción es que denunciar te da plata y es al contrario, ponés plata".