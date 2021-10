The Strokes y una versión inédita de uno de sus más grandes hits

La canción "You Only Live Once" es una de las insignias de la agrupación neoyorquina The Strokes y un himno del rock y la música alternativa de los 2000. Recientemente, algunos usuarios de redes sociales recordaron una pieza inédita de este tema, cuya toma definitiva fue publicada originalmente en 2006 como parte del álbum First Impressions of Earth, tercero en la discografía de la banda.

Desde inicios de este milenio, la agrupación musical liderada por Julian Casablancas ha sabido cautivar a millones con sus riffs de guitarras y sus melodías entrañables. Sus obras, confeccionadas con altos estándares de producción musical y una indiscutible virtuosidad creativa, generalmente nos son presentadas ya finalizadas en cada lanzamiento.

En la versión demo de You Only Live Once se puede escuchar una estructura similar a la del track final, aunque con algunas variaciones en la letra y el estribillo. Las guitarras punzantes y la voz filosa de Casablancas, infaltables.

Pero además de mostrarnos la idea inicial de este hit, con su versión demo los Strokes nos introducen a la génesis de la balada "I’ll Try Anything Once", que al parecer habría surgido como parte B de You Only Live Once, pero finalmente no fue incluída en ningún disco.