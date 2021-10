Team Wanda o Team China: la insólita respuesta del marido de Pampita

Roberto García Moritán, candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio, fue entrevistado por Luciana Geuna y Maru Duffard en TN. Y las periodistas, sin dejar pasar la oportunidad, le preguntaron si está a favor de Wanda Nara o China Suárez, que fue la tercera en discordia en la separación de su esposa, Carolina Pampita Ardohain con Benjamin Vicuña.

"¿Jugaste a verdad consecuencia de chico? La pregunta por la verdad es si sos del Team Wanda o del Team China. Y, si no la querés responder, hay una consecuencia... La podés elegir. La consecuencia es que invites a todo el equipo de Verdad consecuencia a comer a tu restaurante", le dijeron.

Muy incómodo, tras unos segundos escuchando la introducción de las periodistas, Roberto reaccionó con incomodidad pero rápido de reflejos desactivó el tema.

"Por razones obvias, no voy a responder. Y si me preguntás, yo soy team Juntos por el Cambio", sentenció, intentando salir airoso de la incómoda situación.

Por otra parte el candidato de Juntos por el Cambio llevó adelante un particular desafío que provocó bromas en las redes.

"Debatir nuestras ideas, una nueva dinámica que nos permite conocer a los candidatos, trabajar las diferencias, mejorar las propuestas y seguir alimentando a la ciudad con salud democrática. ¡Espero te sumes a la próxima mesa! ​¡Es juntos! #seamosmayoría", escribió García Moritán en su cuenta de Instagram al lado de una imagen suya sentado en una plaza con un inmenso cartel de fondo que decía: "Debato lo que sea con quien sea".

"Quiero debatir sobre Wanda Icardi y la China", "¿¡Sabés cómo me siento a preguntar sobre la China, Wanda, Vicuña y todo eso, no!?", "¿Puedo preguntarle sobre la China, Wanda e Icardi?", "¿Es joda? Que alguien me diga que es un meme", y "Podemos debatir sobre Wanda, la China y Vicuña", fueron solo algunos de los desopilantes comentarios que recibió el empresario debajo de dicho posteo.