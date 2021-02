Uno de los músicos norteamericanos de mayor trascendencia de las últimas décadas, Stevie Wonder, lanzó contundentes declaraciones sobre los conflictos raciales y políticos en los Estados Unidos y dijo que planea irse a vivir a Ghana.

Ciego de nacimiento, el intérprete de 70 años de edad que tiene más de 100 millones de discos vendidos, dio una entrevista a Oprah Winfrey en la que dijo que por la agitación política y racial que se vive en su país de nacimiento, “no quiere que los hijos de sus hijos tengan que decir: ‘Oh, por favor, quiéreme. Por favor, respétame, por favor, sé que soy importante, por favor valórame’. ¿Qué es eso?”, indagó con ironía y enojo el músico.

“Quiero ver a esta nación sonreír de nuevo. Y quiero verlo antes de viajar para mudarme a Ghana porque voy a hacerlo”, sentenció el creador de ultra hits como, “You Are the Sunshine of My Life”, “I Just Called to Say I Love You” y “Superstition”.

Oprah Winfrey, le preguntó de forma directa: “¿Te vas a mudar permanentemente a Ghana?”, a lo que el músico respondió, “así es”.

Cabe destacar que Stevie Wonder, había declarado en otras oportunidades su idea de radicarse en dicho país africano. En el año 1994, declaró en una entrevista que en Ghana había “más sentido de comunidad que en Estados Unidos”.

Cuatro datos claves a saber sobre Stevie Wonder

Wonder toca diversos instrumentos como la batería, bajo, congas pero su mejor destreza musical, la aplica en instrumentos como el piano, la armónica y el teclado.

Obtuvo tres veces el premio Grammy al álbum del año con tres discos consecutivos en un periodo de cuatro años por Innervisions (1973), Fulfillingness' First Finale (1974) y Songs in the Key of Life (1976).

Debido a su nacimiento prematuro (seis semanas antes) tuvo que ser trasladado a una incubadora, cuyo ambiente rico en oxígeno impidió el desarrollo de las retinas, lo que lo dejó ciego.

Se casó tres veces y tiene nueve hijos en total.