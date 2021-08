Star Plus llega a Argentina: precios, contenidos y promociones

A partir del 31 de agosto, el servicio de cine, series y televisión on demand dirigido al público adulto de The Walt Disney Company podrá disfrutarse desde las pantallas de Argentina y otros países latinoamericanos. A través de la oferta Combo +, los usuarios de esta región podrán contratar la flamante Star Plus en conjunto con Disney Plus, que ya está disponible desde el año pasado, a un precio único mensual.

Quienes ya sean suscriptores de Disney + también podrán sumarse a esta promoción para acceder al extenso catálogo de Star +, compuesto por la amplia programación deportiva de ESPN junto a series, comedias animadas, producciones originales latinoamericanas e internacionales y estrenos de cine exclusivos.

Las suscripciones a Combo + estarán disponibles a partir del último día del mes desde www.disneyplus.com o www.starplus.com. Además, también se podrá contratar Star Plus por separado en plan de pago mensual por $880 (final) o anual por $8.800 (final).

Con la suscripción de esta última, los usuarios podrán disfrutar de contenido de alta calidad en hasta 4 dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar hasta 7 perfiles diferentes, incluyendo la opción de control parental.



¿Cuál es la diferencia entre Disney + y Star +?

Ambos son servicios de contenido audiovisual por streaming creados y distribuidos por la multinacional The Walt Disney Company, pero funcionan de manera independiente y están dirigidas a públicos diferentes. Se pueden consumir en cualquier dispositivo conectado a internet, sin cortes publicitarios y a cualquier hora.

Con la suscripción a Disney Plus, las audiencias acceden a películas, series, cortos, documentales y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En teoría, este es el segmento direccionado a audiencias compuestas por niños y adolescentes.

Star Plus, por su parte, está pensado para el consumo de adultos y ofrece un variado catálogo de audiovisuales producidos por gigantes como Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions, incluyendo carteleras con diversos géneros de películas y clásicos como, por ejemplo, todas las temporadas de Los Simpson. Además del amplio rango de selecciones cinematográficas, Star + incorpora transmisión de deportes en vivo y producciones de ESPN.