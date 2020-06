Snoop Dogg debutará en las urnas para "sacar" a Trump

Como tantos otras estrellas estadounidenses, Snoop Dogg no está para nada a favor de las presidencia de Donald Trump, y no tiene ningún tipo de problemas en manifestarlo abiertamente.

A tal punto llega la disconformidad del rapero con el mandatario -quien en noviembre buscará la reelección- que aseguró que a sus casi 50 años, votará por primera vez, obviamente, en contra de Donald Trump.

En una entrevista con el programa Big Boy's Neighborhood de una radio de Los Ángeles, el músico, que fue condenado por delitos graves en 1990 y 2007, dijo: "Durante muchos años me tuvieron con el cerebro lavado, pensando que no podías votar porque tenías antecedentes penales. No lo sabía. Mi historial ha sido eliminado, así que ahora puedo votar".

"Nunca voté, ni una vez en mi vida, pero este año creo que voy a salir y hacerlo, porque no puedo soportar ver a este idiota en el cargo un año más", expresó furioso Snoop Dogg.

Además, en la entrevista, el exitoso artista recalcó: "Tenemos que hacer la diferencia. No puedo hablar de eso y no serlo. No puedo decirte que [votes] y luego no ir a hacerlo... Si te digo que hagas algo, ya lo hice".

Entre otras cosas, el rapero que el 20 de octubre cumplirá 49 años analizó cómo está viviendo la cuarentena y mencionó: "Soy humano, tengo días buenos y días malos, pero estoy más encerrado, así que me gusta pasear, caminar en círculos, mirar cosas en la televisión, jugar videojuegos, mantenerme ocupado y mantenerme activo".