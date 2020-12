Siguen las polémicas alrededor de la muerte de Diego Maradona y en esta ocasión la guerra se desató entre una de sus hijas y su abogado. Dalma Maradona arremetió fuertemente contra Matías Morla a través de sus redes sociales.

Todo tiene que ver con que se difundió la semana pasada una charla entre quien fue la mano derecha del Diez y Giannina, una de las hijas de Diego, en donde Morla le habría hecho llegar una consulta. Esto se debe a que el letrado es propietario de una empresa que maneja la marca del exentrenador argentino en varios rubros. "Las explicaciones las daré en la Justicia y nunca me voy a olvidar que no pude despedir a mi mejor amigo", le contestó Morla.

Por esto, en su cuenta de Instagram, la hija mayor de las Maradona mostró su enojo contra el jurista y le advirtió que lo enfrentará cara a cara cuando inicie el juicio. "Le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu mejor amigo. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara", escribió. Y como no pudo arrobarlo, agregó: "Más cagón no se consigue".

"Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara. Ojalá que se haya justicia, te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Y si no, tu condena es social. Como me enteré que no te puedo arrobar, sé que te vas a enterar igual Matías Morla", continuó.

Después, defendió a su hermana manifestando que "a mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disguto".

Las empresas que maneja Morla de Diego Maradona

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Sattvica –de la cual Morla es empleado según sus registros previsionales desde septiembre de este año– es propietaria de las marcas “El 10″, “Maradona”, “Diegol”, “La Mano de Dios”, “Maradona” y “El Diego”, entre otras rúbricas similares. Morla comparte la titularidad de la firma junto a su cuñado, Maximiliano Pomargo, parte del último entorno del Diez.