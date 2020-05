Separación de Tini y Yatra: el duelo de los cantantes y las acusaciones a Danna Paola

Desde que Tini Stoessel y Sebastián Yatra hicieron pública su separación, muchas han sido las especulaciones, y sobre todo, las acusaciones.

Sabemos que ambos cantantes son muy seguidos y queridos por sus fanáticos, y cuando blanquearon su romance, solo hicieron crecer este cariño. Constantemente mostraban su amor mediante redes sociales, incluso en cada show que daban, juntos o separados. Es por esto que se volvió un tanto impensada una ruptura tan pronto, y sobre todo, en plenta cuarentena.

Y si hay algo que nos ha dado este período de aislamiento, es el valioso tiempo. Los 'tinistas' (como se hacen llamar los y las fanáticas de Stoessel) sacaron a relucir sus dotes de FBI durante estos días y se dedicaron a analizar todos los movimientos del entorno, no solo los de Tini, sino también de Sebastián y los de la principal acusada de ser la "tercera en discordia": Danna Paola.

Danna es una reconocida actriz, cantante, modelo y compositora mexicana.​​ En el mundo de la música, se la podría considerar una especie de Lali Espósito de México, por su popularidad y estilo.

Pero sin dudas, su interpretación de Lucrecia, en la serie Élite de Netflix, ha sido lo que más trascendencia le ha dado a la multifacética de 24 años.

En los últimos días, la mexicana provocó grandes especulaciones con una frase que hizo estallar el escándalo. A través de un Instagram live, interpretó su tema 'Mala fama', pero modificó justo una parte en la que habla del colombiano... ¿error?

"Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna, no. Yo duermo sola en mi cama, y no me preocupa mi mala fama", dice la letra original, pero Danna -muy oportuna, por cierto- no la cantó así, sino que la reversionó de la siguiente forma: "Que si me fui con Maluma, no. Que si con Yatra... con Yatra sí me fui".