Las secuelas del desamor suelen quedar suspendidas por largo tiempo en las personas. Ya pasó una semana desde que Morena Rial, la hija del famoso conductor de Intrusos, se separó de su pareja y padre de su hijo, hablamos de Facundo Ambrosioni.

Hay que destacar que este distanciamiento es el segundo que atraviesa la dupla desde que comenzó su relación amorosa, pero parece ser el definitivo…

Cabe recordar que la hija de Jorge Rial y hermana de ‘Rochi’, anunció la ruptura con Facundo, luego de que saliera a la luz, en un vivo de Instagram para ser exactos, una pelea entre ella y su novio. El desencadenante habría sido una infidelidad que cometió él.

Mientras salía en vivo, se escuchó en un momento en el que miles de seguidores miraban a More, un "¡Tóxica!" que le gritó Facundo pero ella en vez de dejarlo pasar para quizás arreglar luego el cortocircuito, le respondió, "¡Tóxica será tu vieja!". Lo que pasó luego es lo que todos y todas saben, Facu se fue de la casa.

Ahora, More Rial pasa sus días junto al hijo que ambos tienen, Francesco Benicio y el pequeño ocupa un rol protagonista en las redes sociales de su mamá.

Sin embargo, pasada la primera semana de la ruptura, la joven cantante compartió fuertes y sugerentes frases en Instagram Stories, sin destinatario directo, pero alusivas a su presente sentimental.

"Si no tienes nada que ofrecerle, admírala de lejos", fue la frase que dejó ver More en su cuenta de Instagram. La sentencia estaba estampada en una pared y More la avaló con su posteo al que le sumó el emoji de una carita tirando un beso y luego aplausos.

Después, y en una noche de claro insomnio, Morena compartió una placa en su red que decía: "Hay días en que todo está desordenado. El pelo, la cama, las palabras, el corazón y la vida".

¿Seguirán los “palitos” para su ex?