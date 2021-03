Selena Gómez anunció su posible retiro de la música

Selena Gómez a poco de lanzar su cuarto álbum de estudio “Revelación”, declaró la posibilidad de retirarse de la música y seguir incursionando en el mundo de la producción. Luego de una entrevista a la revista Vogue, la cantante dejó entrever que este podría ser su último intento en la música, pues confesó que en ocasiones siente que lo que hace no es suficiente para el público.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, “¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?” , “Lose You to Love Me” sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente” comentó”

“Pienso que hay mucha gente que disfruta mi música y estoy muy agradecida por eso, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un disco será diferente. Quiero intentarlo una vez más antes de quizás retirarme de la música”, finalizó.



Las fuertes declaraciones dejaron en vilo a todos sus seguidores y la repercusión fue inmediata, y bajo el Hashtag “We love you Selena” en mayúsculas, los mensajes de apoyo, preocupación y, sobre todo, cariño llenaron la red del pajarito. Muchos se mostraron sorprendidos y otros tantos, profundamente desolados.

Cabe destacar, que Selena se alejó algún tiempo del mundo de la música y dio un paso al costado en su carrera por problemas personales. En 2014, mientras llevaba a cabo la gira Stars Dance, decidió ingresar a un centro de rehabilitación porque se sentía deprimida y estresada. Por problemas de salud mental volvió a estar internada en un centro especializado en 2016 y 2018.