Sebastian Estevanez decidió retirarse de la actuación

El actor argentino Sebbatián Estebanez, protagonista de exitosas novelas de la televisión argentina confirmó sorpresivamente a través de una nota radial que ha decidido retirarse de la actuación y habló que como busca pasar más tiempo con sus amigos y familia, no se imagina nuevamente al frente de una telenovela.

"Estoy tranquilo no creo que vuelva a una novela. Después de muchos años que trabajé, estoy con proyectos personales que nada tienen que ver con la ficción. Con eso me la rebusco y no tengo que estra yéndome de casa. Puedo disfrutar más de mi familia y mis amigos, que es lo que más quiero", dijo el actor en diálogo con Catalina Dugi en Agarrate Catalina por AM 1110.

El diálogo se puso en suspenso cuando Catalina le realizó la pregunta más importante que daría que hablar horas después: Atención con tus fans. ¿Esto quiere decir que no pensás seguir con tu carrera de actor?

Y contestó: "No creo, no creo, no creo"

¿La das por terminada?

"Noventa y pico por ciento creo que sí", sostuvo

Además sostuvo que "fueron más de 20 años fuera de casa. Creo que está bueno en esta nueva etapa disfrutando de ellos y hacer más deporte", concluyó.

Por su parte, una de las causas que intercedió para confirmar su salida de la actuación fue debido a que Ivana Saccani, la esposa de Sebastián Estevanez, está otra vez embarazada. El cuarto hijo del matrimonio viene en camino. La pareja esta junta desde hace 20 años y ya son padres de Francesca, Benicio y Valentino.