¿Se va del país? Felipe Fort quiere seguir los pasos de su padre

En medio de sus vacaciones por Estados Unidos, Felipe Fort confirmó que quiere seguir los pasos de su padre, Ricardo, y radicarse en Miami, luego de alcanzar la mayoría de edad.

Junto a su hermana melliza, Marta, actualmente se encuentra disfrutando del verano en las playas del sureste de Florida.

El 25 de febrero los mellizos cumplirán 18 años.

En un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, el joven mostró un lujoso penthouse y dio por sentada su postura de adquirirlo.

“¿Ese penthouse es tuyo ya?", le preguntaron, a lo que el adolescente de 17 años respondió: "No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más".

Otra de las consultas fue: "¿Tenés pensado algún proyecto para este año?", a lo que Felipe contestó: "Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá".

Distinta a la previsible carrera artística de su hermana, él contó que le gustaría dedicarse al universo de bienes raíces, es decir, al comercio relacionado a los inmuebles.

¿Y Marta?

Martita no ha hablado de su futuro. Por el momento, se encuentra disfrutando de sus vacaciones con amigos, principalmente en los boliches, como también le gustaba a su padre.

De hecho, en los últimos días, se la terminó relacionando con Daniel Osvaldo por haber compartido noche en Miami.

Varios portales dieron por hecho que entre la adolescente y el exfutbolista hubo un affaire, pero ella se encargó de desmentirlo.

“Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese", descartó Marta, quien vio al treintañero como un hombre mayor.

Y remarcó: “Yo estaba con mis amigos disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Acá estoy de vacaciones".