Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera de cine en Mendoza. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de cinco producciones cinematográficas: Duna, Ron da error y Coda: señales del corazón, Chernobyl: la película y Z que se suman a la programación vigente.

Dada la situación epidemiológica estable en relación a la pandemia de COVID-19, las funciones de cine en Mar del Plata se mantienen bajo protocolos sanitarios desde la reapertura que habilitó el gobierno nacional a la cual adhirió la Provincia de Mendoza.

Cabe recordar que por la pandemia de COVID-19, en las salas de la provincia las funciones de cine se realizan cumpliendo con los protocolos sanitarios. Por lo cual, las personas que asistan el día de la función deben respetar el uso de tapaboca–nariz, higienizarse las manos con alcohol en gel y respetar la ubicación con contactos directos.

Duna

El nominado al Oscar Denis Villeneuve (La Llegada, Blade Runner 2049) dirige Duna de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, la adaptación a la pantalla grande del éxito de ventas de Frank Herbert del mismo nombre. Con un elenco cargado de estrellas como Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa y Zendaya, Duna cuenta la historia de Paul Atreides, un joven brillante y talentoso con un gran destino más allá de su comprensión, que debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su gente. A medida que las fuerzas malévolas estallan en un conflicto por el suministro exclusivo del planeta del recurso más preciado que existe, un bien capaz de liberar el mayor potencial de la humanidad, solo sobrevivirán aquellos que puedan conquistar su miedo.

Ron da error

Es la historia de Barney, un tímido estudiante de secundaria, y Ron, su nuevo dispositivo digital conectado para caminar y hablar, creado para convertirse en su nuevo mejor amigo. Las divertidas disfunciones de Ron en la era de las redes sociales, los lanzan a un viaje juntos lleno de acción en el que el chico y el robot aceptan el maravilloso desorden de la verdadera amistad. Ron da error cuenta con las voces en inglés de Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner y Thomas Barbusca.

Coda: señales del corazón

Ruby (Emilia Jones) es la única hija oyente en una peculiar familia de sordomudos, divide su día entre ayudar a su familia que depende de ella para comunicarse con el resto del mundo y perseguir sus sueños como cantante amateur con ayuda de Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), un apasionado profesor escolar que con sus inusuales métodos de enseñanza logra sacar lo mejor de sus alumnos. En su camino Ruby enfrenta la difícil decisión de seguir su propio viaje o cumplir con lo que ella siente que son sus obligaciones para con su familia. Remake de la exitosa película francesa La Famille Bélier. Una conmovedora comedia dirigida por Sian Heder, escritor y director de “Orange is the New Black”.

Chernobyl: la película

Chernobyl es el primer largometraje ruso sobre los estragos de la explosión en la central nuclear de Chernobyl, cuando cientos de personas sacrificaron sus vidas para limpiar el lugar del desastre, y exitosamente previnieron un desastre aún mayor que pudo haber convertido a gran parte del continente europeo en una inhabitable zona de exclusión. El inesperado héroe de la película es Alexey, un bombero en la central nuclear. Él es acompañado por Valery, un ingeniero, y Boris, un buzo militar, en una peligrosa misión para drenar agua de un reservorio ubicado bajo el incendiado reactor. No tienen tiempo para una planificación apropiada; el agua en los pasillos inundados que tendrán que atravesar se está calentando cada vez más, conforme se acercan al centro del reactor. Preparados para sacrificar sus propias vidas para prevenir una catástrofe más grande, los tres hombres descienden a las profundidades del edificio del reactor.

Z

En Z, Beth se siente atrapada por su condición de madre, cuidando a los demás antes de hacerlo por sí misma. Un buen día, su hijo trae a un amigo imaginario a la casa; sin embargo, ella no lo toma en cuenta. Incluso cuando las cosas comienzan a salir mal, ya que el nuevo amigo no es del todo bueno, ella. Pero a medida que Josh va cambiando a causa de sus nuevos hábitos de juego, Beth se ve obligada a tomar medidas ignorando el consejo de su esposo -Kevin-, ella droga a Josh, con lo que le ayuda a su problema. Josh ya no ve a Z. Beth sí. Y ahora, Z quiere ser su amigo.