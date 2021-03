Se estrena "Tresaeme": No es cine, no es teatro, ¿Qué es?

¿Dónde se esconden los sentimientos? A veces, los verdaderos, surgen en los momentos menos esperados, así, de repente, como a las 3 de la mañana.

El sábado 27 a las 17 se estrena por Youtube TRESAEME, un corto ficcional mendocino sin editar ni comprimir. Por un lado, parece teatro filmado por su espontaneidad actoral y la falta de cortes pero por el otro, si tómanos en cuenta los soportes difusión y captura, también resuena como pieza cinematográfica.



De actualidad, con actuaciones intensas, locaciones minuciosamente trabajadas y un guion potente, las ópera prima de estas dos jóvenes directoras (Victoria Morilla Martín, Bárbara Hermann) recibió aplausos en el estreno presencial.

Obra muy recomendable no solo por la novedad del formato sino también por el resultado de un trabajo tan delicado como arriesgado.

El equipo de Teatro de Cámara está compuesto por: Victoria Morilla Martín, Cristian Di Carlo, Bárbara Hermann y Marilina Lara

Propuesta Artística

"Proponemos construir un espacio escénico fuera de los convencionales para el teatro, en la línea site specific, un tipo de arte vinculado a un espacio específico y que no puede trasladarse a otro ya que se modificaría su esencia. Aquí la locación se transforma en un punto nodal interactuando con la atmósfera, con sus formas, sus texturas, logrando así un diálogo con los personajes de la historia" comentó a El Ciudadano la actriz y dramaturga Morilla Martín.

"La cámara acompaña a Jimena y Lucas en el recorrido por la hostería, donde las paredes contienen el mundo emocional que cada uno habita y que por momentos confluye en uno en común.

Durante el plano secuencia de 25 minutos el espectador verá los hilos que sostienen la marioneta de una pareja que está tirando abajo lo que habían construido para volver a empezar. Y a veces, tirar abajo los muros levantados genera más dolor que empezar a construir uno nuevo" agrega Bárbara Hermann quién además de dirigir estuvo a cargo de la filmación.

Criterios dramáticos

La vida atravesada por preguntas sin respuestas. ¿Qué es normal? Una decisión. Tres preguntas. ¿De quién es la última palabra? Ante la crisis, ¿Cuáles son los tornillos que saltan? ¿Cuáles son las estructuras que se aflojan? ¿Cuáles nos sostienen? Dos personas. Una pareja, dentro de un mismo espacio, atrapados por cuatro paredes, por la rutina, la repetición, la monotonía. La construcción auspicia la destrucción. A partir de una situación cotidiana, como la colocación de una repisa, se dispara la acción, se revuelve lo oculto, lo no dicho. Cosas que quedan a la mitad. Cosas que nunca se terminan.

¿Dónde se esconden los sentimientos? A veces, los verdaderos, surgen en los momentos menos esperados, así, de repente, como a las 3 de la mañana.

¿Remodelación? ¿Deconstrucción?



Lucas y Jimena son una pareja como cualquier otra. Llevan varios años de relación, conviven, no tienen hijos. Comparten el tiempo, la casa, la rutina y ahora, el silencio.

A las tres de la mañana Jimena tiene una necesidad urgente. Concluir lo que quedó interrumpido, ajustar los tornillos flojos. Entender el porqué de muchas cosas. La incomunicación. La falta de escucha.

¿Cuándo una decisión que interpela al propio cuerpo se transforma en colectiva? El hastío que genera la incomunicación, la evasión de lo que es necesario decir e incómodo de escuchar. Cuando el cuerpo ya no puede retener más, busca la mejor forma de soltar. De exteriorizar lo que ahoga. La pareja como espejo de sí misma, de la compañía, de la soledad, de los fantasmas. De aquello a lo que tememos.

La dramaturgia está realizada por Victoria Morilla Martín, actriz, dramaturga y directora sanjuanina, radicada desde hace más de diez años en Mendoza.

Lo que hace significativa la historia es el puente metafórico que los personajes van intentando construir a veces con más o menos éxito. La provocación, el sarcasmo, el ataque y contraataque forman parte de la historia. El ego de cada personaje aparece para ganar la discusión. Y en ese contexto, ¿Cuántas cosas somos capaces de decir desde el dolor y el miedo?

Debido a que “Tresaeme” no tendrá un formato que permita ubicarlo dentro de la categoría del cine, pero tampoco en la del teatro, pretendemos, en cambio, tomar recursos de ambos lenguajes y hacerlos dialogar en la búsqueda de un nuevo lenguaje donde se integren los recursos tecnológicos del streaming, el encuadre

cinematográfico, la iluminación integrada y una actuación naturalista.

La propuesta de un plano secuencia, sin cortes, consiste en introducir la cámara como un personaje más en la historia, una presencia “ausencia” para los personajes permite narrar la historia desde un lugar omnipresente, desde el cual podremos mostrar la vida de una pareja que a las tres de la mañana se encuentra con la necesidad urgente de resolver la incomunicación que los atraviesa. La secuencia se rueda de manera lineal, lo que provoca una acumulación de sentimientos al igual que en el teatro, que va en orden increscendo. Otra de las características particulares de nuestra propuesta es que el juego de entradas y salidas de un espacio a otro nos invita a pensar un diseño lumínico especialmente para la cámara, que permita la mejor visualización sin que se perciba la presencia de artefactos externos a la historia.

Ficha técnica:

Intérpretes: Marilina Lara y Nicolás Berlanga.

Diseño de Arte: Bárbara Hermann. Victoria Morilla Martín.

Cámara: Bárbara Hermann.

Dramaturgia: Victoria Morilla Martín.

Dirección: Victoria Morilla Martín, Bárbara Hermann.

Producido por Teatro de Cámara

Presentación oficial de TRESAEME

Teatro de Cámara

Teatro de Cámara es una productora de contenido streaming. A través de su canal en YouTube comparte sus producciones y contenidos de forma gratuita.

Es una alternativa de teatro tecnovivial, que no llega a suplir las condiciones del teatro presencial al que estábamos acostumbrados sino que ofrece otras características a través de la

intermediación tecnológica.

Su lenguaje se mixtura con el cinematográfico ya que hace uso de una cámara que registra las acciones de los personajes en un entorno donde se sucederán los hechos.

"Indoor"