Se complica la salud de Julián Weich

El conductor Julián Weich debió ser trasladado a terapia intensiva por complicaciones en su salud debido al COVID-19. El conductor manifestó problemas con la saturación de oxígeno, según indican medios nacionales.

El también actor fue diagnosticado hace más de 10 días con el virus y en las últimas horas necesitó de cuidadados más personalizados: "Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida", indicó su médico personal Mario Fit Maurice.

Y agregó: "Empezó a tener más requerimiento de oxígeno para poder respirar mejor y por una cuestión de seguridad decidí pasarlo a terapia intensiva", detalló el profesional en diálogo con Maby Wells en el programa Otra vez juntos de Radio Uno-FM 103, el ciclo también comandado por Weich.

El profesional de la salud agregó que el actor "está consciente con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse, pero necesitamos que esos requerimientos de oxígeno que él tiene vayan disminuyendo para que no tenga que acelerar su frecuencia respiratoria".

"Que en las últimas horas no hayan surgido complicaciones juega a favor y que no esté peor es una buena noticia", sostuvo.

En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla, hoy me dijo que se sentía mejor que ayer”, contó el doctor, llevando un poco de tranquilidad sobre el cuadro del conductor.

Weich, de 55 años, presentó síntomas y luego del hisopado positivo se aisló en su casa. Tras presentar complicaciones respiratorias fue internado.

Además del programa de radio, Weich que también es actor debutó en TV como parte del elenco de la tira Pelito (1983-1986), actualmente en ese medio anima junto a Carolina Papaleo, Vivo para vos los sábados y domingos a las 20 por elnueve.