Santi Maratea confirmó que Emmita ya puede empezar su tratamiento

El mes pasado Santi Maratea confirmó que alcanzó su objetivo y reunió los 2 millones de dólares que necesitaba para Emmita, la bebé que padece Atrofia Muscular Espinal y necesita tratamiento urgente, lo que derivó en la conocida campaña "Todos con Emmita" liderada por el influencer.

Ahora, volvió con muy buenas noticias: Emmita empezará el tratamiento la semana que viene. Maratea lo contó para sus 1,3 millones de seguidores en Instagram, donde confirmó emocionado que el medicamento que necesita la pequeña ya llegó al país.

En cuanto al tratamiento, Emmita podrá comenzarlo el martes, ya que deberá viajar con sus padres desde Resistencia (Chaco), donde viven, hacia Buenos Aires.

La familia, que siempre está en contacto con el influencer, también podrán conocerlo y, por su parte, Maratea aseguró que acompañará a Emmita durante su tratamiento.

"Está todo encaminado, el medicamento está llegando a Argentina y el lunes Emmita vuela para Buenos Aires. El martes arranca una nueva vida. Yo estoy muy emocionado porque voy a conocer a Emmita, no lo puedo creer, siento que voy a conocer un famoso. Me da miedo que me ofrezcan agarrarla, porque mirá si se me cae", agregó con humor Santi.

La campaña además tiene su propia cuenta de Instagram, donde van divulgando las novedades. En ese sentido, indicaron que el lunes darán más información y seguirán comunicando las noticias para los millones de seguidores que se preocuparon y siguen atentos la historia.

¿Qué es la Atrofia Muscular Espinal?

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad genética que ataca las células nerviosas, llamadas neuronas motoras, que están en la médula espinal.

Estas neuronas se comunican con los músculos que el cuerpo controla, como los brazos y las piernas. Al perder neuronas, se debilitan y afectan la capacidad de gatear o caminar, tragar, controlar la cabeza y el cuello y hasta respirar.

Santi Maratea estuvo dos meses aproximadamente para recaudar el dinero, que terminó con una generosa donación anónima de medio millón de dólares, lo que emocionó al influencer y a todo el país.