Sabrina Rojas habló sobre su romance con el Tucu López

Tras 12 años de matrimonio y 3 hijos, Sabrina Rojas y Luciano Castro cortaron su relación en marzo. Lo cierto es que luego del duelo que conlleva toda ruptura amorosa, la mendocina de 41 años le habría reabierto la puerta al amor.

Hace algunos días, la periodista Andrea Taboada, contó en Los Ángeles de la Mañana que Sabrina estaría viviendo un romance con "el Tucu" López. Sumado a esto, en el programa conducido por Ángel de Brito, mostraron imágenes en las que se los veía muy románticos, tomados de la mano y a los besos.

Por eso, y en medio de todo esto, fue la propia Rojas la que salió a blanquear la situación. En diálogo con la revista Hola Argentina, la actriz dijo, "Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso... el tiempo dirá".

Continuando por la misma línea, la mamá de Esperanza y Fausto, dejó al descubierto un aspecto importante de su forma de ser y encarar la vida, "Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien", sentenció.

"Tengo 41 años, me quedé soltera siendo joven y estoy con ganas de estar bien. No quiero estar en ningún lugar que me tire para atrás. No busco una pareja, pero deseo estar con gente que sume y si deja de sumarme, adiós, no la voy a remar. No quiero tener más hijos, quiero pasarla bien", concluyó.