Romina Richi recordó su encuentro con Diego Maradona

Romina Richi, quien actuó en la serie homenaje del astro, "Sueño Bendito", recordó un insólito momento que vivió junto a Diego Maradona y Guillermo Coppola después de una noche de copas en un boliche.

“¿Es verdad que Diego, una vez, te quiso llevar a Cuba, es cierto? ¿Cómo fue ese episodio?”, comenzó Jey Mammón en su programa de América TV, a lo que la actriz prosiguió a dar detalles: “Sí. Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo. Y en un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara del Diego acá” dijo mientras gesticuló sus manos ante un volante y una cara desencajada sobre el parabrisas.

“Y yo arranco y justo sale Guillermo Coppola, que estaba ahí también. Y le digo: ‘Por favor, Guillermo, ¡sácamelo de arriba del auto! Guillermo lo saca del auto", reveló entre risas en "Los Mammones".

El episodio no terminó ahí ya que una empleada de Maradona se puso en contacto con ella: "Al rato me llamó la secretaria: ‘Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana’. Pero le dije que no. Lo adoro, pero dije que no y agradecí por la invitación”.

Pero Jey Mammón fue por más: “Podrías haber sido en la vida real lo que encarnás en la serie, que hacés de una amante de Diego, ¿no?”, le apuntó el conductor respecto a la aparición de Richi en Maradona: Sueño Bendito. Allí, Romina hace de Mónica Bang, una vedette que tiene un encuentro hot con el Diego de 1981 (interpretado por Nicolás Goldschmidt), recién llegado a Boca Juniors y que se encandila por las luces de la noche. Mónica se presenta a Diego como una rubia platinada, pero a la hora del amor, se saca la peluca y se revela morocha.

“Es un poco como la entrada a la noche de Diego, al mundo de las vedettes. Yo sé que hay una pelea, porque me preguntan: ‘¿De quién hacés en la serie?’”, explicó Richi. “¿Cual sos, Adriana Aguirre?”, preguntó Jey. “¡Moria!”, acotó Silvina Escudero. “En realidad, quizás el look confunde... Primero aparezco rubia, después morocha. Justamente es esa la idea: el mundo de las vedettes. Yo no represento a ninguna en particular, soy todas. Porque es la entrada de Diego a ese mundo. No soy una específicamente. Se armó, pero no soy una en particular”, dijo Romina.