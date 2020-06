Romina Malaspina y sus llamativos looks para el noticiero: hubo polémica

La ex Gran Hermano Romina Malaspina, da que hablar en las redes sociales desde que comenzó a trabajar -muy recientemente- en el noticiero de Canal 26.

La bella rubia, brinda información día a día por la pantalla del citado medio y acompañada por Celeste Muriega y Diego Codini.

Algunos de los looks de Romina Malaspina que enamoran a sus fans de Instagram:

Desde que ingresó al canal, Malaspina ha causado un revuelo bárbaro, para empezar en las redes sociales al compartir sus diferentes outfits diarios con los que conduce el ciclo.

El estilo extravagante y la belleza de Romina, no deja impasibles a sus seguidores de Instagram (tiene casi 900 mil) que le comentan a diario las fotos que ella postea, generalmente ya producida para salir al aire del noticiero de lunes a viernes a las 22 hs.

Romina envuelta en polémica

Pero también hay que destacar una opinión polémica que surgió en torno a la figura de Malaspina (pero también de Sol Pérez), desde el seno de las redes sociales pero en este caso en Twitter.

Hace algunos días una usuaria tuiteó: “Romina Malaspina y Sol Pérez están conduciendo noticieros en TV26 y yo acá, con mi título de periodista deportivo, buscando un trabajo remunerado. Después no me vengan con que la profesión del periodista no está bastardeada”.

El hilo en la red social del pajarito azul, tuvo más de 52 mil Likes y más de seis mil comentarios al respecto.

La polémica giró en torno a la capacidad de las involucradas para llevar a cabo la función que cumplen en cámara. La bronca surgió que porque ciertas personas, en general estudiantes de periodismo, argumentaron que la belleza es su único fuerte y que las involucradas no tendrían talento como profesionales de la información.

Por supuesto el tema, se prestó para un debate interminable que fundió cuestiones como el arrepentimiento por estudiar la carrera de periodismo, el casting que realizan los medios de comunicación, los parámetros de belleza, el valor de la imagen y hasta algunos que decían que "en vez de gastar plata estudiando la deberían haber invertido en operaciones quirúrgicas", defendiendo que así hubiesen tenido más éxito profesional.

“Ojo. No tengo NADA en contra suyo. Les ofrecieron laburo y lo aceptaron, como lo haríamos todos. El problema no son Sol y Romina. El problema son las empresas q deciden darle prioridad de empleo a personas sin preparación ni estudios pertinentes por sobre otras que sí los tienen”, puso en el hilo que derivó el polémica, la propia usuaria que desató el debate.

Una perlita de Romi

Debido al uso obligatorio del barbijo o tapabocas, Romina Malaspina tuvo un momento de ira con su teléfono, un Apple. Pero lo más llamativo de todo fue que le dejó un mensaje y crítica al ex dueño de la empresa de la manzana mordida, el fallecido Steve Jobs.

“Steve Jobs, creo que tiene trabajo que hacer. Seguro notaron que el FaceID no funciona con los barbijos puestos y eso me rompe mucho las bolas, porque tengo que poner el código cada vez. No estaría mal el EyeID. ¡A reinventar muchachos de Apple!”, argumentó la actual conductora de un noticiero en un posteo de Instagram. Parece que no se enteró de la muerte del genio de Apple a pesar de la magnitud que tuvo tal noticia.