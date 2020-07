Romi Malaspina respondió a las críticas de Sol Pérez y "se la dejó en el ángulo"

La “chica del momento”, Romina Malaspina dio que hablar nuevamente tras realizar declaraciones en torno a su colega y compañera de canal, Sol Pérez.

Desde el momento en el que Malaspina condujo el noticiero de Canal 26, con un top transparente, se generó un revuelo mediático a nivel nacional del que la rubia terminó sacando gran provecho, la llamaron de muchísimos medios para hablar de su vida y de lo sucedido pero el pico de fama hizo eco hasta en los estudios de Marcelo Tinelli, que la convocó para formar parte del Cantando 2020.

Sin embargo, no todo es color de rosas para la ex Gran Hermano, ya que su creciente visibilidad e imagen fue comparada en las redes, con la que tiene su compañera Sol Pérez y esta última terminó siendo contundente contra Malaspina por todo lo ocurrido. Pero ahora fue el turno de Romina, quien salió a hablar de Pérez y argumentó su defensa con mucha altura.

"Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción", dijo en su momento la ex “chica del clima” en su cuenta de Twitter cuando la compararon con Malaspina y el día de la polémica salida en cámara con el top transparente. Además, la rubia fue más “picante” aún: "Y estoy muy segura de mi trabajo, no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme", cerró dirigiéndose a un usuario de la red social del pajarito azul.

Recientemente Malaspina habló de la relación que mantiene con su colega, en un móvil de Intrusos. Al parecer Sol, la habría bloqueado en sus redes sociales. "No, Sol nada. Me tiene bloqueada, creo que en Instagram y en Twitter", respondió la rubia al ser consultada sobre el vínculo con su compañera.

Romi dijo que “fue al otro día de lo del top, no sé por qué rara cuestión me bloqueó, pero habría que preguntarle a ella", se defendió y lanzó luego una punzante y sutil reflexión: "Yo siempre llego con la mejor onda al canal y saludo a todos los compañeros con el respeto que se merecen. Si le molestó algo, creo que lo más lógico es que, como mujer, venga y me lo plantee y me diga 'che, mirá, me parece que no es bueno que muestres esta transparencia', pero no de salir con un tuit que no la metan en la misma bolsa. Es su forma de ver las cosas y no me voy a meter" sentenció.

Además, luego de que Malaspina asistiera al programa PH y que cuyo conductor, Andy Kusnetzoff, diera positivo de coronavirus días después, la ex Gran Hermano tomó la decisión de aislarse preventivamente y someterse a hisopados. Luego aseguró que afortunadamente, estos dieron negativo de COVID-19.

En el noticiero de Canal 26, la reemplazó su compañera Celeste Muriega, hasta tanto Malaspina esté en condiciones de regresar al estudio. Sobre la relación con su colega, la rubia evaluó: “Me tira muy buena onda (Muriega) y mucha energía para que me recupere porque ella está conduciendo el programa ahora a la noche y lo está haciendo muy bien"

¿Qué le pasa a Sol Pérez?

Mientras tanto, Sol Pérez parece que atraviesa una etapa de sensibilidad y fue dura, quizás mucho más de lo justificable, con un usuario de Twitter que habló del hashtag #FuerzaSolPerez y en el que la modelo y conductora aparece recostada en bikini sobre el suelo de una playa.

El hashtag puede haber tenido como fin, dale ánimos a Sol para que no quede "opacada" por la figura de Malaspina.

En realidad a Sol Pérez no le sucede nada, públicamente hablando. Sin embargo estalló de furia cuando leyó que otra persona aclaró eso mismo y dijo que el motivo de la tendencia o TT, tiene como fin que le pregunten a la rubia qué es lo que le pasa.

“La etiqueta #FuerzaSolPerez en realidad no es en serio, es solo para que se pregunten qué le pasa a Sol Pérez” argumentó ese usuario al tiempo que Pérez citó su comentario y lanzó furiosa: "Qué gente pelotuda. Igual, siempre es bueno desearle fuerza a la gente. Es difícil tener que vivir todos los días con tanto pelotudo junto".