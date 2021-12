Romina Lescano se fue de Damas Gratis: "Ni una humillación más"

Romina Lescano quedó desvinculada de Damas Gratis. La corista lo anunció en su cuenta de Instagram y fue directo contra su hermano, Pablo: "Ni una humillación más".

"Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo ¡los voy a extrañar!", escribió la joven y la publicación se llenó de especulaciones.

En tanto, el legendario cantante de la banda escribió en una historia de IG: "Chau, Langosta. Buen viaje, Gede".

Si bien a varios tomó por sorpresa la salida de Romina, fieles seguidores de la banda de cumbia aseguraron que la mala relación entre los Lescano data de hace varios años.

Esta teoría la sostuvo la propia corista, al compartir algunas de las frases que le habría dicho el vocalista en varias oportunidades: "'Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana'. 'No te soporto más'. 'No vengas más'. 'Sos un dolor de huev*s y encima no sabés cantar. 'Devolveme los dos millones que perdiste'".

"Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor", remarcó ella, dejando entrever que salió de la exitosa banda por su propia decisión.

No obstante, algunos de sus compañeros mostraron tristeza por su desvinculación: "Te vamos a extrañar compañera de giras. Mucha suerte en tu nueva vida y desde ya acá estaremos tus compañeros siempre", le escribió en un comentario el percusionista, Carlin Segovia.

Esta baja se produjo a tan sólo un día de que Damas Gratis se presentara en el Gran Rex, donde estará tocando este martes y miércoles.

Frente a esto, Pablito decidió evitar la polémica con su hermana y se mostró indeciso ante sus seguidores por qué indumentaria utilizará en su debut. Lo paradójico es que no podrá recibir sugerencias, debido a que inhabilitó la caja de comentarios.