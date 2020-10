Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz la rompieron en el Cantando con la canción de ATAV

El jueves por la noche Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari tuvieron dos grandes desafíos por delante: reemplazar a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta en el Cantando 2020 e interpretar una canción de Abel Pintos. Este tema fue creado como cortina de la novela Argentina tierra de amor y venganza (ATAV).

Lo cierto es que los cantantes mostraron su gran capacidad sobre la pista, lo que generó que el jurado los ovacione de pie.

"Me da mucho placer que estén en esta pista, se complementaron muy bien, es una gran lección para todos los participantes de este concurso. Ojalá todos tuvieran el nivel de ustedes, porque lo hacen bien. Saben cómo decir, cómo mirar, son profesionales y eso se nota mucho", comenzó Mediavilla.

Si bien el reemplazo increíble de la dupla mantiene a los participantes en competencia, al parecer hay cierto descontento de Ángela, lo que para el jurado no es más que celos de artistas.

"Para alegrar un poco a Ángela que está pasando este momento difícil, el otro día escuché un dueto que hizo con Lito Vitale y realmente es para sacarse el sombrero. Es una excelentísima cantante. Tanto ella como estas dos bestias que están acá. Dan mucho gusto y sentido a que uno esté sentado en este lugar", cerró Mediavilla.

Como era de esperar, le preguntaron a Rocío sobre la relación y ella respondió: "Nosotros vinimos a cuidar su lugar, es su equipo. Ángela no me escribió, el que sí me escribió fue Brian. Es más, fui yo la que le pregunté para ver cómo está".

Para esquivar la polémica y no desviar el tema central, Tapari intervino: "Lo que creo es que ellos están transitando el virus y no deben tener ganas de hablar con nadie".

