Rocío Marengo sin filtros: cruzó al jurado y a una compañera

Rocío Marengo volvió recargada a MasterChef Celebrity, pero no con las técnicas adecuadas para convencer ni al jurado ni a sus compañeros.

Junto al Mono de Kapanga, consiguió reincorporarse a la cocina más famosa del país, tras una intensa semana de repechaje, logrando dejar sin chances a prometedoras figuras, como Boy Olmi o Iliana Calabró.

Lo cierto es que la rubia está sacando a relucir aspectos que le eran efectivos en competencias, tales como, Bailando por un Sueño, pero este jueves le pusieron los puntos.

El reto de la noche del jueves era decir en qué parte de la vaca está cada corte de carne y luego, como era de esperar, cocinarlo.

Al principio del programa, Marengo aseguró no estar "preparada" para enfrentar un nuevo domingo de eliminación, por lo que era su noche. Pero con las actitudes que tuvo, no parecía que esto fuera cierto.

Hubo varias faltas de respeto -consideradas así por el jurado- que dejaron a la actriz en la cuerda floja, pero dos se destacaron: siguió con su plato cuando ya se había acabado el tiempo y comió parte de su plato, mientras un compañero recibía su devolución.

Aseguró estar "jugando" en la competencia, pero, al parecer, es la única que sigue ese camino para continuar en carrera.

"Esto es un concurso de cocina muy respetado, que se ve en 54 países, y tiene reglas", le dijo Germán Martitegui y aclaró que "en cinco años de programa, nunca nadie nos faltó así el respeto".

"Es un juego", fue lo primero que respondió Rocío, a modo de excusa, pero el cocinero no la dejó terminar: "Esto no es un juego, para mí es mi trabajo. Y si no te gustan las reglas, te vas".

Le dejaron en claro a Marengo que no es parte de las 'Bichis'

Como si el cruce con el jurado fuera poco, intervino en la devolución a Sofía Pachano, no tan buena, por cierto.

Mientras el jurado se dirigía a la bailarina, Marengo por detrás opinaba, con risas, sobre el momento que estaba viviendo.

"¡Hablá Sofi!", le dijo en un momento, mientras intentaba expresar sus emociones. Sofía respondió con su cara, sin muchas palabras, y Marengo continuó: "Que hable porque después se va con angustia".

Con el respeto que la caracteriza, la hija de Aníbal esperó llegar nuevamente a su cocina para marcar su postura.

"No me gustó eso que hiciste recién. Si yo me voy con angustia, es problema mío", le aclaró a una Rocío sin filtros.