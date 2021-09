Rocío Marengo respondió a los dichos de Macarena, la hija de su novio

El martes por la noche, en "La Academia", Rocío Marengo sorprendió a todos luego de salir fuertemente al cruce de su actual pareja, Eduardo Fort. Durante el programa de Marcelo Tinelli, la modelo rompió en llanto y expuso a corazón abierto todo lo que siente, al decir "“Estoy harta, repodrida, ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex, que me salió a put… por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme, que le da vergüenza, que me mintió”.

Como era de esperarse, los dichos de Marengo trajeron cola y la que salió al cruce fue Macarena, hija de Eduardo. La joven hablo al aire con Ángel de Brito, y sentenció, "yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja. Ese es un tema de él. Pero por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para mi papá y, después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Al enterarse de estos dichos, Marengo volvió a tomar la palabra y a poner los puntos. "Las cosas de pareja son cosas de pareja, es una lástima... El que opina de afuera siempre queda mal parado. Con Maca tengo una excelente relación... La quiero y quiero a sus hermanos, siempre los respeté y cuidé. Siempre voy a ser su amiga y van a poder contar conmigo”, enfatizó.

Como si todo esto fuera poco, el protagonista de esta historia se comunicó con la periodista Pía Shaw, y en un mensaje corto pero contundente dijo, "El amor, para mí, en pareja no se mide por ir a un programa de televisión".